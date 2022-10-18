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【開心演唱會】75歲林子祥自爆確診新冠肺炎　阿Lam澄清未退休：想繼續唱

娛樂 18:30 2022/10/18

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林子祥今日跟傳媒見面。

林子祥（阿Lam）上周剛度過75 歲生日的林子祥（阿Lam），因疫情延期多次的《林子祥開心演唱會》終落實今年聖誕12月26日在亞洲國際博覽館 Arena舉行，今日阿Lam現身訪問活動，談及早前曾確診新冠肺炎，幸現已痊癒，可以狀態十足再踏舞台。

之前有傳今次開騷，是他演藝生涯最後一次演唱會，阿Lam澄清非有其事。「這個巡迴演出已做了三年，香港原是最後一站，但因疫情延期多時，現在終於可以做完，故只是這巡迴的最後一站，並非我最後一次演出。」

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阿Lam更笑言自己一直未有停下唱歌，也未想過退休念頭。「之前講過，我的歌都是古怪歌，好高key，除非自己有日再唱不到，否則都不會停，事實現在我仍是唱得到。」

上台前少飲酒

身壯力健的林子祥，年青時喜歡打網球，但現在笑言太辛苦，走不動，故只會定時打哥爾夫球鍛練身體。至於飲食習慣，他更是百無禁忌。「煎炸炒辣我全都食，只是上台前，就會少喝點酒，因飲酒會聲音好像會塞著，不夠清脆。莎莉（葉蒨文）都喜歡喝，比我喝更多，但現在她都發現，喝少一點對唱歌會更好。」

阿Lam不會退休。

提到葉蒨文早前確診新冠肺炎，作為緊密接觸者的阿Lam，亦稱自己也有中招。「幸而沒甚麼病徵，只有少許喉嚨痛，沒有發燒。我和莎莉都打了4針，但都防備不到，但至少可快些康復。」

至於未來會否有演唱會計劃，阿Lam指未有確實，很多工作都要視乎疫情而決定，但他承諾不會停下來，歌迷可以放心。

最新影片：宋熙年訪問

記者：區家歷

林子祥 葉蒨文（歌手） 歌手 夫妻之道 演員 演唱會

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