【中大新校徽】中大校友評議會主席：月初始預覽校徽設計　校董會主席責成總結校友意見

▲ 中大昨日（17日）推出新校徽，百萬大道上的校徽則未有更換。（資料圖片）

香港中文大學昨日（17日）推出新校徽引起爭議不絕，校方稱去年底已諮詢2,200名持份者，但連日被多名中大校董質疑事前無諮詢。有校董稱去年諮詢期間，不知悉將會換校徽，直至本月初才預覽到新設計。據知校方將於下周二（25日）校董會會議前介紹新校徽，中大校董會主席查逸超已責成中大校友評議會下周前交報告，總結校友意見並提出務實可行方案，予校董會討論研究。

中大日前推出兩款新校徽，用於畢業證書、官方信及建築標誌等的「正式版」校徽，首度取消分割紫、金色校色設計；首推刪去下方「博文約禮」4字校訓絲帶的「簡化版校徽」，應用於包括用社交平台的推廣、傳播渠道及數碼平台，兩者惹來不少學生、校友及網民批評不美觀，簡化版「去校訓」更被斥「遺忘先賢教導」。

3名中大校董質疑事前無諮詢

以立法會議員身份成為中大校董的劉國勳、張宇人及鄧家彪，3人均質疑中大事前未有諮詢校董會。鄧家彪稱，今日（18日）才收到正式通函告知新校徽會於前日起啟用，此前校董會未曾就此作討論，對於校方毋需經過校董會同意便能自行更換校徽，感非常愕然，質疑校政人員權利過大，直斥離譜。立法會教育事務委員會主席、中大校友梁美芬將考慮於教育事務委員會上討論各大學條例及檢視大學是否正接受合理監督。

中大稱曾向師生代表介紹品牌更新資訊

中大今回覆表示，去年透過不同形式諮詢2,200名持份者意見，當中大多數為師生、校友和大學校董會成員，並強調一直積極向中大校董會提供是次品牌更新計劃資訊，包括在去年「大學校董會集思日」上與校董會討論計劃發展方向，並在去年底透過訪談取得校董意見；校方及後於上月22日會議上，向中大校董會執委會呈交最終建議。

中大補充指，曾於今年9月底至10月初舉辦簡報會，向所有校友組織及教職員組織、學生代表及其他主要持份者介紹有關品牌更新的資訊。

▲ 中大首度推出簡化版校徵，刪去下方「博文約禮」4字校訓絲帶。（中大網頁圖片）

曾參與諮詢 校友評議會主席：不知會改校徽

同屬中大校董的中大校友評議會主席楊于銘今日在facebook發文透露，去年曾參與大學的更新品牌形象諮詢，惟過程中不知悉校方將推出新校徽，僅問及大學形象及辦學理念等意見，他本人亦無參與任何校徽設計或審批工作，「可以預覽新校徽圖樣時已是本月初的一個『簡介會/發布會』」。

據知中大校董會將於下周二會議前以約40分鐘介紹新設計，惟有校董質疑該環節上不享法定權利。楊昨引述中大校董會主席「非常重視」校友聲音，已責成校友評議會於下周前就校友意見交報告。楊表示，會收集量化及質化數據，包括支持或反對人數，並會報告辦學理念、人文精神及校友珍重價值觀等；他未有透露個人是否支持新校徽設計及校方諮詢方式，強調個人主觀喜惡不應凌駕廣泛校友民意。另對於有校友關注中大百萬大道上的校徽會否更換，楊引述校方回應承諾不會更換，他亦會向校董會反映，有學生擔心畢業證書上印上新校徽，會造成求職時的不便，需向僱主解說。

網上問卷大比數反對換校徽 中大：將按計劃更新

此外，中大「聯書院學生會平台」小組在新校徽出爐即日發起網上問卷，不足1日獲逾3,000人回應，結果大比數反對改校徽，籲校方考慮暫緩使用新校徽。

中大回覆表示，將按計劃推行品牌更新，並在未來數周與各持份者緊密溝通，解釋是次計劃理念，又以涉及內部商業資料為由，未有公開計劃開支。

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記者：馮琪雅