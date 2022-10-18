【中大新校徽】中大校友評議會：月初始預覽校徽設計　校董會主席責成總結校友意見

▲ 中大昨日（17日）推出新校徽，百萬大道上的校徽則未有更換。（資料圖片）

香港中文中學昨日（17日）推出新校徽，取消分割紫、金色校色設計，並首推刪去下方「博文約禮」4字校訓絲帶的「簡化版校徽」，惹來不少學生、校友及網民批評不美觀，甚至是「遺忘先賢教導」。多名中大校董質疑中大事前無諮詢，據知中大校董會下周初開會前，將介紹新校徽設計。同屬中大校董的中大校友評議會主席楊于銘透露，本月初「簡介會」上始預覽到新校徽圖樣，又引述中大校董會主席查逸超「非常重視」校友聲音，已責成校友評議會下周前交報告，總結校友對大學形象更新的意見，並提出務實可行方案予校董會討論研究。

中大新校徽設計屢被批評事前諮詢不足。以立法會議員身份成為中大校董的劉國勳、張宇人及鄧家彪，3名均曾質疑中大事前未有諮詢校董會，其中鄧家彪稱，今日才收到正式通函告知新校徽於10月17日、即昨日啟用，此前校董會未曾就此作討論，對於校方毋需經過校董會同意便能自行更換校徽，感到非常愕然，質疑校政人員權利過大，直斥做法離譜。他續說，中大校董會將於下周二（25日）會議前，以約40分鐘介紹新設計，惟校董在該環節上並無法定權利，都是「聽完就算」。

據中大昨日回覆表示，曾就「更新品牌形象詳情」諮詢2,200名持份者意見，包括教職員、學生、校友、校董會成員、公眾、本地及國內外合作夥伴等，另曾於9月向中大校董會執委會呈交最終建議。本報已向中大查詢具體諮詢活動及涉及中大成員人數等，正候回覆。

▲ 中大首度推出簡化版校徵，刪去下方「博文約禮」4字校訓絲帶。（中大網頁圖片）

校友評議會主席楊于銘今日在facebook發出帖文透露，他去年曾參與大學的更新品牌形象諮詢活動，過程中不知悉校方將推出新校徽，他本人亦無參與任何校徽設計或審批工作，「可以預覽新校徽圖樣時已是本月初的一個『簡介會/發布會』」。

楊于銘亦指，校董會主席已責成校友評議會，於下周前就校友意見交報告。楊接受本報訪問時稱，現階段會在有限時間內收集量化及質化數據，不單是支持或反對人數的多寡，而是一些辦學理念、人文精神、校友珍重的價值觀之類不可量化的事情，也需要如實向校董會報告；他本人也是被諮詢的2,200人之一，他強調個人主觀喜惡不應凌駕廣泛校友民意之上，未有透露個人是否支持新校徽設計及有關諮詢方式。此外，對於有校友關注中大百萬大道上的校徽會否更換，楊引述校方回應承諾不會更換，他亦會向校董會反映，有學生擔心畢業證書上印上新校徽，會造成求職時的不便，需向僱主解說。

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記者：馮琪雅