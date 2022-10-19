【親子勞作】雨僑教零成本公主娃娃手作　材料只需一個口罩+紙巾

▲ 雨僑教女兒做一個零成本的公主娃娃手作，材料只需一個口罩及3張紙巾。

媽媽想同小朋友做零成本手作，但無從入手？可以參考靚媽雨僑與囡囡的小作品。正懷第二胎的雨僑日前與2歲大女Harper（哈啤）在家做親子手工，有美術天分的雨僑利用口罩、紙巾和少許顏料，便能做出一條小小公主裙，貼在女兒照片上就像換衫公仔，簡單易做。

最新影片推介︰

雨僑在IG發文表示自己小時候最喜歡美術課，今次想教女兒做一個「哈啤人像娃娃」，裙子是用口罩和紙巾造的，還用上了哈啤最喜歡的藍色。雨僑附上一條短片，介紹「口罩」裙的材料和製作方法。

▲ 雨僑陪女兒做手工。（影片截圖）

材料︰

幼兒口罩、紙巾3張、絲帶、畫筆、水彩、小朋友相片、卡紙、膠水

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製法︰

1. 卡紙畫出身體，剪出，貼上小朋友照片。

2. 用畫筆點上水彩，在紙巾繪上漸變色，較有公主裙的夢幻感覺；小朋友亦可畫上喜歡的圖案。

3. 紙巾3張有序疊起有層次感，放在下身貼好。

4. 口罩對摺做上身，貼上絲帶，口罩帶掛在卡紙肩膊上，即成！

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責任編輯︰林綺玲