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【強制檢測】50處納強檢　半山富景花園及豫苑、紅磡半島豪庭等上榜【附名單】

社會 19:12 2022/10/18

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曾身處50個指明地方超過2小時的人士要接受新冠病毒核酸檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月12日至10月18日期間，曾身處50個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月19日或10月20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 葵涌石籬二邨石歡樓
  • 葵涌葵康苑葵明閣
  • 葵涌浩景臺4座
  • 葵涌葵康苑葵逸閣
  • 葵涌葵星中心B座
  • 青衣灝景灣6座
  • 青衣青華苑華碧閣
  • 荃灣荃灣中心太原樓
  • 大角咀浪澄灣6座
  • 旺角富榮花園3座
  • 紅磡半島豪庭1座
  • 土瓜灣傲雲峰3座
  • 屯門邁亞美海灣1座
  • 屯門大興花園1期4座
  • 屯門海麗花園2座
  • 元朗溱柏1座
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居2座
  • 天水圍天華邨華彩樓
  • 上水彩園邨彩湖樓
  • 上水龍豐花園C座
  • 粉嶺祥華邨祥德樓
  • 粉嶺榮輝中心4座
  • 粉嶺昌盛苑昌靖閣
  • 大埔富雅花園2座
  • 大埔宏福苑宏仁閣
  • 大埔朗濤7A座
  • 大圍顯徑邨顯貴樓
  • 沙田帝堡城1座
  • 沙田沙田中心新寧大廈
  • 馬鞍山富寶花園6座
  • 馬鞍山馬鞍山中心2座
  • 馬鞍山銀湖‧天峰1座
  • 馬鞍山錦英苑錦達閣
  • 將軍澳新都城1期5座
  • 將軍澳英明苑明遠閣
  • 將軍澳彩明苑彩桃閣
  • 藍田德田邨德敬樓
  • 油塘高翔苑高靜閣
  • 鴨脷洲海怡半島御泉居
  • 柴灣樂翠臺3座
  • 柴灣樂軒臺2座
  • 筲箕灣愛蝶灣9座
  • 西灣河康祥街8號太康樓
  • 鰂魚涌惠安苑C座
  • 鰂魚涌南豐新邨10座
  • 北角城市花園2座
  • 半山區豫苑2座
  • 半山區富景花園1座

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 東涌逸東二邨謙逸樓
  • 東涌逸東二邨德逸樓

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責任編輯：黃悅晴

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