【強制檢測】50處納強檢　半山富景花園及豫苑、紅磡半島豪庭等上榜【附名單】

▲ 曾身處50個指明地方超過2小時的人士要接受新冠病毒核酸檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月12日至10月18日期間，曾身處50個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月19日或10月20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

葵涌石籬二邨石歡樓

葵涌葵康苑葵明閣

葵涌浩景臺4座

葵涌葵康苑葵逸閣

葵涌葵星中心B座

青衣灝景灣6座

青衣青華苑華碧閣

荃灣荃灣中心太原樓

大角咀浪澄灣6座

旺角富榮花園3座

紅磡半島豪庭1座

土瓜灣傲雲峰3座

屯門邁亞美海灣1座

屯門大興花園1期4座

屯門海麗花園2座

元朗溱柏1座

天水圍嘉湖山莊美湖居2座

天水圍天華邨華彩樓

上水彩園邨彩湖樓

上水龍豐花園C座

粉嶺祥華邨祥德樓

粉嶺榮輝中心4座

粉嶺昌盛苑昌靖閣

大埔富雅花園2座

大埔宏福苑宏仁閣

大埔朗濤7A座

大圍顯徑邨顯貴樓

沙田帝堡城1座

沙田沙田中心新寧大廈

馬鞍山富寶花園6座

馬鞍山馬鞍山中心2座

馬鞍山銀湖‧天峰1座

馬鞍山錦英苑錦達閣

將軍澳新都城1期5座

將軍澳英明苑明遠閣

將軍澳彩明苑彩桃閣

藍田德田邨德敬樓

油塘高翔苑高靜閣

鴨脷洲海怡半島御泉居

柴灣樂翠臺3座

柴灣樂軒臺2座

筲箕灣愛蝶灣9座

西灣河康祥街8號太康樓

鰂魚涌惠安苑C座

鰂魚涌南豐新邨10座

北角城市花園2座

半山區豫苑2座

半山區富景花園1座

污水樣本檢測呈陽性的地點

東涌逸東二邨謙逸樓

東涌逸東二邨德逸樓

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責任編輯：黃悅晴