【肺炎球菌】醫生解說肺炎球菌常見鼻咽喉　入侵幼兒嚴重可致腦膜炎入ICU

▲ 肺炎球菌常見在人們的鼻咽喉，如入侵幼兒，嚴重可致不同的病況，甚至奪命。

BB出世不久，需要接種各種疫苗，新手爸媽要記得幫BB預約打針。在「香港兒童免疫接種計劃」之中，爸媽其實對它們有多少認識呢？當中有「肺炎球菌疫苗」，在嬰兒2個月、4個月時分別要接種第1次和第2次，至小朋友1歲時需打加強劑，共3針。今次TOPick找來兒科專科醫生跟大家講解一下「肺炎球菌」。

肺炎球菌又稱肺炎鏈球菌

肺炎球菌感染是由肺炎鏈球菌（肺炎球菌）引致的疾病。香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫醫生指出，肺炎球菌是一隻極常見在呼吸道的細菌，很多人包括小朋友都有在口腔、鼻腔之中，不過它不常感染人，尤其現時有了預防疫苗，加上大家著重衛生情況及習慣戴口罩，所以肺炎球菌的感染少了很多。

肺炎球菌主要經患者咳嗽、打噴嚏而產生的飛沫、與患者親密接觸或觸摸被這細菌污染的物件而傳播，潛伏期約1至3天。韓錦倫醫生指出肺炎球菌通常影響，4歲以下幼兒及長者，家長要留意小朋友有否特別不適，尤其幼兒未能說話跟爸媽表達，而很多時只是發燒，其實已是有細菌入血的情況。

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病徵視乎身體受感染的部位

視乎身體感染的部分，可出現中耳炎，病症有發燒、耳痛或耳道流出分泌物；可出現肺炎，病症有發燒、呼吸急促、發冷、帶痰的咳嗽；可出現腦膜炎，病症有發燒、頸部僵硬、精神昏亂；可出現細菌入血及敗血病，病症有關節痛、發冷、冷顫。

韓錦倫醫生指出現時香港各醫院的ICU深切治療部，每年都有數宗感染肺炎球菌出現嚴重症狀的個案。他解釋此細菌入血很危險，不過適當地使用抗生素，很快將這些菌在血入面驅除是安全的。若果醫治不及時，肺炎球菌感染的後遺症大，韓醫生指出本港曾有肺炎球菌感染兒童患者，傷了腎的功能，康復之後需換腎。視乎此菌感染了甚麼地方，例如嚴重的包括︰

．出現腦膜炎，一般所謂的「傷腦」。

．如入肺致嚴重肺炎，有時大大影響小朋友的康復及日後的肺功能。

．如此菌入血有機會影響整個身體凝血的運作、血液的功能。

．感染耳仔可致中耳炎，而嚴重的中耳炎可以很辛苦。

接種疫苗可預防9成

韓醫生解釋由於大部分人的口腔裡有肺炎球菌此細菌，未必特別影響到人，只是間中它會由上呼吸道走去不同的位，走了入血、入肺等等，引發到嚴重的病症發作，預防方法主要靠接種疫苗，社區有有效的預防針去保護小朋友，全世界很多地方使用中，亦一直改變。

「肺炎球菌感染」此細菌有超過90種不同的血清類型，韓錦倫醫生提及在90多型中，有的「惡些」，有些不是，接種疫苗大大減少了感染的風險，多達約9成，而不用打90多種血清在一個小朋友身上，加上這些型數又有細分，例如6型又分6A和6B、19型又有19A、19F等，就算有80多型、90型，加上ABCD，其實更多。

不過，家長毋須過分擔心，只要揀選現時在香港流行的血清保護就已經足夠，香港已有可保護13型細菌的。韓醫生提及香港過去數十年有不同的血清型，第6型、第19型等等曾經很嚴重，引致兒童死亡。而過去香港數年，血清第3型仍肆虐中，雖然有打針，但仍然影響兒童，「此第三型都幾惡」，另19型都仍然存在。有關政府免費接種疫苗計劃中「肺炎球菌疫苗」，有機會隨之改變。

另外，有家長對疫苗一種「疫苗猶豫」和「疫苗恐懼」，韓醫生指醫生可跟家長解釋疫苗，鼓勵家長做保護去預防小朋友受到常見嚴重的感染。而疫苗的副作用很低，譬如有發燒、注射的地方有少許痛等都常見。

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記者︰顏紫燕