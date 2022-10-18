【類鼻疽】一患者家水龍頭驗出伯克氏菌　中心料或由患者污染環境

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊從一個住戶採集的兩個拭子樣本對類鼻疽伯克氏菌核酸檢測呈陽性反應

本港近月爆發致命細菌類鼻疽個案，感染源頭一直未明。港大微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊從一個確診住戶家中採集的兩個樣本均對該菌呈陽性反應，但細菌含量極低；衞生防護中心指，或屬殘留的細菌基因片段，不排除是病人早前所帶的細菌污染相關環境。

本港今年至今共錄得29宗人類感染類鼻疽個案，當中20宗居於深水埗區，其中17宗自8月或以後錄得，居住地以白田邨佔最多，共有5幢樓宇、石硤尾邨佔3幢，其餘於深水埗區的8幢不同樓宇。

據中心初步流行病學調查顯示，個案發病前沒有到訪相同的地點或場所，亦沒有飲用未經煮沸的水；初步排除傳播與食物或產品有關。中心亦在深水埗區共收集了107個環境樣本，包括公園及地盤泥土樣本、相關水樣本及環境拭子樣本，以及一個在家居採集的灰燼樣本，均對類鼻疽呈陰性反應。

袁國勇團隊則在個別患者的家居採集了31個環境樣本，當中從一個住戶採集的兩個拭子樣本，包括浴室水龍頭及花瓶內壁，均對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

不過中心指，港大的核酸檢測的敏感度極高，而該兩個陽性樣本所檢測到的細菌含量極低，可能屬於殘留的細菌基因片段，不排除是病人早前所帶的細菌污染相關環境。綜合環境調查結果，中心認為現階段未有證據顯示個案的感染源頭來自自來水。

鑑於港大的陽性結果，為審慎起見，中心已通知水務署，以檢視該區的供水系統及過去3個月的維修保養紀錄。水務署檢視後並未有發現在過去3個月，該區有外來物污染供水系統的事故，而在相關配水庫及該區的食水樣本的化驗檢測亦一直未有出現異常情況，並完全符合香港食水標準。

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記者：鄧凱文