【黑亞當】狄維莊遜首度演DC反英雄　超級英雄大亂鬥

大隻佬「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）在過往參演的動作片內所演角色的戰鬥能力，其實已經如超級英雄，今次在新片《黑亞當》（Black Adam）終於真正演超級英雄。

這超級英雄屬DC旗下人物，今次是首度真人化，最特別之處是黑亞當乃反英雄人物。

▲ 黑亞當因為喪子而憤世。

睇造型，黑亞當外表與沙贊（Shazam）有幾分相似，只是戰衣一綠一紅不同顏色外，衣服大同小異，這因為於漫畫裡內，他與沙贊大有淵源。

黑亞當原是一位古埃及王子，本名是提斯亞當（Teth Adam），他在古時的北非國家卡哈達（Kahndaq）被巫師選中，賜予眾神的力量，守護被壓迫的人，可是卻在兒子死後因仇恨而黑化成「破壞王」，視這份強大力量為詛咒，對世界充滿怒火。

可是由於他變得兇殘，最終被巫師封印在所有魔法的起源地「永恆之石」（Rock of Eternity）達5000年。

所以因此他重見天日之時，暴躁到爆他十分憤世嫉俗。

正正因為這位反英語亦正亦邪，所以《黑亞當》最引人入勝之處是它探索英雄定義及誰有權為公義下定論。

▲ 「007」皮雅斯布士南飾演「命運博士」。

美國正義協會

另外，在今次電影講，黑亞當回歸要面對邪惡組織「國際幫」(Intergang)，同時亦引起超級英雄組織「美國正義協會」（Justice Society of America）的注意。

此協會在漫畫裡可視為正義聯盟的前身，而在今次電影出現「鷹俠」卡特霍爾（Carter Hall），以及他身邊的一班正義英雄，包括「命運博士」肯特尼爾森（Kent Nelson）、「原子粉碎者」艾爾羅斯坦（Al Rothstein）、「旋風」瑪克辛亨克爾（Maxine Hunkel）4位成員對付黑亞當大亂鬥。

不過最令人興奮是，狄維莊遜於《黑亞當》首映宣傳時暗示「超人 Superman」Henry Cavill確定回歸，有指華納還將正式開發《超人：鋼鐵英雄》（ Man of Steel）最新續集計劃。

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