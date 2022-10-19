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【野人老師劇透】第13集劇情預告　李白晨光齊誤吃有毒蘑菇

娛樂 06:16 2022/10/19

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《野人老師》

ViuTV劇《野人老師》由邱士縉、陳瑞輝、鄭丹瑞、談善言、沈殷怡、陳宇琛等主演，第12集劇情講到世豪決定為東尼舉行一場沒有眼淚、只有歡呼聲的演唱會。

第13集（19/10） 

因軒軒留在大地小學上學讓李白以為有機會跟滿兒重修舊好，但原來滿兒已跟共享補習社學生小龍的單親爸爸發展中，李白終於要面對失戀和失婚的事實。

晨光對李白日漸有好感，並陪伴安慰他，兩人誤吃有毒的蘑菇，渡過了一個奇幻的晚上。

過後，李白忽然發現，晨光在自己心內好像多了一個地位。

最新影片推介：宋熙年專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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