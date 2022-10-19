【野人老師劇透】第13集劇情預告 李白晨光齊誤吃有毒蘑菇 娛樂 06:16 2022/10/19 分享： 分享： 熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 《野人老師》 ViuTV劇《野人老師》由邱士縉、陳瑞輝、鄭丹瑞、談善言、沈殷怡、陳宇琛等主演，第12集劇情講到世豪決定為東尼舉行一場沒有眼淚、只有歡呼聲的演唱會。 第13集（19/10） 因軒軒留在大地小學上學讓李白以為有機會跟滿兒重修舊好，但原來滿兒已跟共享補習社學生小龍的單親爸爸發展中，李白終於要面對失戀和失婚的事實。 晨光對李白日漸有好感，並陪伴安慰他，兩人誤吃有毒的蘑菇，渡過了一個奇幻的晚上。 過後，李白忽然發現，晨光在自己心內好像多了一個地位。 最新影片推介：宋熙年專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【野人老師XMIRROR】姜濤大讚邱士縉新歌《重新介紹》 欣賞Stanley心態良好要向對方學習 11:32 2022/10/18 【野人老師XMIRROR】姜濤大讚邱士縉新歌《重新介紹》 欣賞Stanley心態良好要向對方學習 【野人老師】鍾慧冰因壓力一度失活動能力 啞忍丈夫出軌捲雷曼風暴輸身家終醒覺 11:23 2022/10/14 【野人老師】鍾慧冰因壓力一度失活動能力 啞忍丈夫出軌捲雷曼風暴輸身家終醒覺 【野人老師】河國榮崇尚自然赤腳放狗 維持間歇斷食：身體問題全消失 17:24 2022/10/18 【野人老師】河國榮崇尚自然赤腳放狗 維持間歇斷食：身體問題全消失 你可能感興趣 【野人老師XMIRROR】姜濤大讚邱士縉新歌《重新介紹》 欣賞Stanley心態良好要向對方學習 11:32 2022/10/18 【野人老師XMIRROR】姜濤大讚邱士縉新歌《重新介紹》 欣賞Stanley心態良好要向對方學習 【野人老師】鍾慧冰因壓力一度失活動能力 啞忍丈夫出軌捲雷曼風暴輸身家終醒覺 11:23 2022/10/14 【野人老師】鍾慧冰因壓力一度失活動能力 啞忍丈夫出軌捲雷曼風暴輸身家終醒覺 【野人老師】河國榮崇尚自然赤腳放狗 維持間歇斷食：身體問題全消失 17:24 2022/10/18 【野人老師】河國榮崇尚自然赤腳放狗 維持間歇斷食：身體問題全消失 野人老師 電視劇 ViuTV