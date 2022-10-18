龍漢標、黃俊碩等4人加入立法會帳委會　邵家輝料任主席

▲ 立法會政府帳目委員會的4名空缺，料由黃俊碩、邵家輝、簡慧敏及龍漢標填補。（資料圖片）

早前4名選委界立法會議員「轉跑道」出任政府官員，令新一屆立法會出現4個議席空缺，補選日期今日終於拍板，定於12月18日。事實上，議席出現空缺，連帶立法會政府帳目委員會及議事規則委員會亦受影響。

其中，帳委會作為立法會3個常設委員會之一，有權跟進審計報告，更可召開公開聆訊，傳召官員出席解釋。不過，隨著議員離任及辭職，帳委會只剩3名委員，分別是副主席謝偉俊、新民黨容海恩和工聯會陸頌雄，包括主席在內，共有4席懸空。

今日立法會秘書處公布帳委會提名名單，最終只有4名議員獲得提名，意味他們會自動當選為新委員，其中自由黨邵家輝，料會填補帳委會主席之位。

帳委會工作涉及查數，傳統上一般會有會計師出身的議員，擔任委員。不過，原本唯一的會計師代表、本身是選委界議員的林智遠，早前因出任審計署長而離開。會計界議員黃俊碩，接替了早前辭任的黨友劉國勳，成為目前帳委會內唯一的會計師代表。

此外，離開帳委會而轉任財委會主席的金融界陳振英，其空缺由同屬「G19」成員的選委界議員簡慧敏取替。餘下一席，則由經民聯、地產建造界議員龍漢標出任。

至於議事規則委員會，則因張國鈞轉任律政司副司長而出現一席空缺，昨日亦已確認由黨友陳恒鑌填補。

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