【施政報告2022】消息：關愛隊參與者需過兩關　非「價低者得」　

▲ 消息指，「關愛隊」會推展關愛活動，例如探訪有需要人士，包括小數族裔及長者。（資料圖片）

特首李家超早前提出成立「地區服務及關愛隊伍」，施政報告公佈，政府會於明年第一季率先在荃灣區及南區成立「關愛隊」。政府消息人士透露，政府初步參考目前區議會的分區，每個小區設立一隊關愛隊，下月起開始招募，並於汲取經驗後，再推展至其他區。

消息表示，政府會把全港18區每區劃分成不同小區，招募地區團體於每小區組成「關愛隊」小隊。視乎每個小區的情況，每小隊的成員大約10人，設隊長及副隊長。當區民政事務專員為區內所有小隊的總指揮。消息人士指，政府會提供部份資源予「關愛隊」，但須視乎每一個團隊提交的建議書，屆時再細化批出的資源。

消息指，關愛隊於荃灣區及南區試行，原因是兩區均涵蓋不同社區群組，包括公屋、私人屋苑、鄉村屋、「三無」大廈人士。消息強調，關愛隊與區議會無論在資源或工作上，均不會互相影響，「關愛隊」會推展關愛活動，例如探訪有需要人士，包括小數族裔及長者，亦會派發防疫物資及協助救災工作。政府會提供部份資源，並訂定管理架構和操作安排，以及訂定關鍵績效指標（KPI）。

另外，消息人士指，團體須通過遴選成為「關愛隊」。政府內部設有遴選機制，主要分為兩個階段，首先是資格預審階段，以確保有關團體有動員能力及服務經驗，並不是「價低者得」，預審資格準則會稍後公佈。團體通過預審後，會提交服務建議書，政府會視乎建議書是否能夠回應專員提出的KPI及當區需求，以進行評審，通過評審，則可成為「關愛隊」服務兩年。

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記者：陳葆琳