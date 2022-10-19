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【施政報告2022】消息：政府另設兩青年委員會參與社區事務　自薦青年佔兩成

政治 16:08 2022/10/19

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《施政報告》建議推出「青年參與倡議計劃」，鼓勵青年參與地區建設。（湯致遠攝）

《施政報告》建議推出「青年參與倡議計劃」 ，包括進一步擴大「青年委員自薦計劃」 及鼓勵青年參與地區建設。港府消息指，政府擬於每區設立「青年發展及公民教育委員會」和「青年社區建設委員會」，每個委員會開放約兩成名額讓青年人自薦為委員，參與地區事務。

消息人士指，現時不是每區設有青年委員會及公民教育委員會，政府擬將現行兩個委員會整合為「青年發展及公民教育委員會」，主要組織公民教育及回饋社會的活動，包括回收廢物活動、視察衛生黑點、青年發展活動、認識社區活動等；另新設「青年社區建設委員會」，讓青年參與社區性質的決策，希望以青年聲音滲入社區建設。

消息表示，有興趣青年需自薦需通過面試，方可加入有關委員會，中學生亦可參與，政府亦會考慮透過學校推薦青年名單，最終由民政事務處及民政事務總署決定青年的委員資格。

另外，《施政報告》提及的「青年發展藍圖」 ，政府擬於今年年底公布第一版本，勾劃政府青年發展工作的願景和目標、工作方針，以及一系列具體措施，協助青年人解決學業、就業、創業、置業面對的實際困難。

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記者：陳葆琳

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