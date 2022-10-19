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【施政報告2022】消息：「香港青年節」下年暑假舉行　商界及地區組織圍繞主題辦活動

政治 17:27 2022/10/19

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政府與各界合作，推展多元活動，包括明年起每年舉辦「香港青年節」。（湯致遠攝）

特首李家超於《施政報告》提出，政府與各界合作，推展多元活動，拓闊青年視野，包括明年起每年舉辦「香港青年節」。港府消息人士表示，「香港青年節」暫定於暑假舉行，民政及青年局會與商界及地區組織合作，舉辦不同活動，以凝聚青年人，協助青年發展動能、增進知識、交流經驗等。

消息指，「香港青年節」每年設立主題，如「正向思維」、「認識國家」等，各界可圍繞有關主題舉辦行活動，如新興運動體驗、街舞比賽、講座、甚至為期2至3日的沙灘音樂節，亦會邀請內地與海外青年來港交流。

另外，《施政報告》亦提出，政府會繼續透過「青年發展基金」為香港青年提供大灣區創業支援，並視乎疫情發展，成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」。 民青局會視乎疫情發展，進一步擴展內地和海外的實習和交流計劃的闊度和深度。

政府亦會繼續推展多元卓越獎學金計劃，全額資助在體育、藝術或社會服務方面有卓越表現的學生，升讀本地大學和專上院校的學士學位課程。 民青局和青年發展委員會會於今年年底推出全新資助計劃，資助非政府機構舉辦培育青年正向思維的項目，特別是涉及跨界別協作或以青年為主導以推動社區建設的項目。 

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記者：陳葆琳

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