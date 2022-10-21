【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性　不盲目減磅：女生需要喜歡自己

▲ 陳瀅（Jeannie）接連有劇集推出，人氣強勁！

由陳瀅（Jeannie）、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華等主演的TVB台慶劇《美麗戰場》熱播當中，Jeannie所演的鍾家寶（阿寶）由宣傳至今也備受關注，有人認為她是被力捧，又有人批評她在劇中只懂「瞪大對眼」、演技欠佳。

Jeannie早前大方地表示接受不同的批評，同樣地，她在TOPick專訪中也把問題照單全收，令人會發現這位女神不只有亮麗樣貌，也是充滿著自我想法！

她自行組合自己喜歡的阿寶，「2003年的造型、2006年的轉變、2022年的性格，20集的故事是很飽滿，也是一個正常人未必有的經歷。」

兩個月時間準備

Jeannie在《美麗戰場》中由16歲演至36歲，足足演20年的變化，觀眾只是想想也覺是一個大挑戰。 她對此直認不諱：「準備時間只有兩個月左右，我試過最誇張是一天轉換7次造型。轉換造型時就要提醒自己、保持頭腦清晰，需準確地掌握角色，沒有時間超時工作、重拍。」

不過，演員在緊密拍攝下少不了身心俱疲，Jeannie也慶幸遇上問題可獲編審、導演兼監製葉念琛的清楚解答。

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常被導演「有性格」

劇中阿寶代表黑玫瑰，即有瑰麗倔強的意思，那Jeannie自己又是否如阿寶般倔強呢？

Jeannie雖則形容自己是隨和、軟腍腍，但在工作時面對大膽、不合理的要求時也會提出，她說：「導演經常稱我是很有性格、最逆他意的演員，我不明白他為何會這樣安排，然後他就會解釋，我們又可能會有爭拗。我們的討論又不會無結果，始終我也要聽他的話。」

阿寶的齊瀏海與素顏就由Jeannie建議，連帶劇中初戀男友的也與她有關，「導演起初未想到由誰演區家明，我就建議他可以起用張馳豪（Aska）。」

▲ （陳慧安 攝）

習慣面對批評

在劇集播出初段，Jeannie已因每一集均「瞪大對眼」惹來劣評，她坦言自己也對阿寶起初的善良有所疑問，後來便得到導演開解：「導演請我想想阿寶真的只有十多歲，有些人在小時候是特別天真，就是要承受了挫敗才成為有不同思想的人。」

導演給予空間讓Jeannie演繹，甚至認為她有一部份演得不夠突出，當中包括被截圖討論的「瞪大對眼」表情，Jeannie解說：「就是因為太年青、沒有經歷過一些大事，但直至中段後會成長的，她也不是只懂得瞪大眼的。」

她早前也曾經指好壞意見也會接受，但就不覺自己是高EQ的人，「其實是面皮夠厚，負評也不是第一次出現，初入行時焦點已在我的身型上，會有慣性的批評，所以聽到意見後也不會太過不開心，已經習慣了！」

她又希望觀眾給予耐性，看畢整套劇集後才作判斷，她憶起《痞子殿下》播出時，觀眾會覺得蠻儀只得「惡樣」，但看過劇集後就會發現蠻儀也有可愛的一面。

▲ 《美麗戰場》（劇照）

回憶演藝經歷

觀眾現時見證阿寶闖娛樂圈，當中劇情阿寶曾到雜誌社拍宣傳照時誤墮偷拍陷阱，Jeannie指過往任職模特兒時也聽聞更衣室內裝設閉路電視，她說：「小時候的我是比較大意、沒有危機意識，也不知道有否遇過呢？」

Jeannie與阿寶同屬演員，阿寶遇到對她不好的導演、導致受傷等，問她現實中有沒有類似遭遇，Jeannie思索一會後說：「基本尊重也未必有，又沒有嚴重至不讓我吃飯，即是不會在意你的姓名。我覺得每一位新人也有經歷過，我也不是一個例外。」

做任何工作也會有苦有樂，對她而言，樂事就包括認識到很多好朋友、與演員們和諧相處。既然與一眾演員結成好友，似乎會減少爭奪角色的機會？

她搞笑地主動承認自己曾爭機會：「我們在拍畢《痞子殿下》後，就未經高層、導演、監製的意願，就已向觀眾說會拍《痞子殿下2》，又真的被我們說中了！我懷疑是由我們爭取所得！」

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與劉佩玥姊妹反目？

提起Jeannie的好姊妹，又怎少得因《四個女仔三個BAR》就結緣的劉佩玥（Moon），一直有傳二人在兩年前因周志文而反目。 Moon、Jeannie近日又被網民形容爲「破冰」，皆因二人與演林小美的陳曉華一同游泳、慶祝生日。

Jeannie強調她與Moon沒有不和：「外界指我們因為男孩子而不和，其實真的沒有，這麼多年來也沒刻意地去解釋。而我早前較常與《痞子殿下》的演員見面，但這1個月要宣傳《美麗戰場》，可能我在下1個月又與另一套劇集的演員較熟絡，這一行就是這樣，但不代表你與過往合作過的演員並不是朋友。」

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女生需要喜歡自己

樣貌是一種裝備，美與醜也可帶來意想不到的機會。Jeannie曾被網民稱讚「由細靚到大」 ，豁達的她不受評價所束縛兼分享自己的美麗法門，「女生不要給予自己壓力，說要一定要達到某一個標準，我這麼多年也被說要減肥，那是不是瘦才可做一個成功的藝人呢？ 我覺得女生喜歡自己的話，行出來就是美麗。」

同時，被評爲「有肉地」也未有令她裹足不前，只因她深信女生不應該因別人的標準而自我懷疑，「你鐘意你係咁樣就係咁樣，身體是屬於自己，無法滿足所有人的意見，Be True to yourself是最重要！」

▲ Jeannie笑言自己曾為角色而減肥，但大多無功而回。（IG圖片）

陳瀅備受力捧？

被評作醜、肥也不令Jeannie受壓，至於被稱為「上位小花」， 她理解兩套主演劇集的播出時間相近會被認為「受力捧」，但她認為劇集是有自己的命運，演員也控制不到它會在何時播出、開拍 。

她感恩地說：「我會形容我是很好彩，今年很幸運的是兩套劇集在相近時間播出，兩個角色也是我很愛的，而且這兩個角色不會有重疊的，這樣對我而言是最大的滿足感呢！」

感謝貴人

由《女人俱樂部》至《美麗戰場》，Jeannie轉眼間已在公仔箱打滾了近8年，她再形容自己是一名幸運兒，一直遇到很多幫助她、令她演藝路更順暢的人。

至於數到今年對她最有影響力的人，她二話不說便指是導演葉念琛：「他由今年年頭直至現在，也會向我給予意見，就算播《痞子殿下》時，他會關注我會否得到好的成績。直至《美麗戰場》播出，我獲觀眾喜歡，他又會很開心，當我被批評時，他又會維護、支持我。」

葉念琛電影系列的「阿寶」是不少人心中的經典，相信鍾家寶一角也會在Jeannie心中成為一個重要里程碑！

髮型：larry ho @ il corpo aveda

化妝：vanessa wong

服裝：moschino harvey nichols

記者：陳淑霖

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