【放寬防疫】10月20日起限聚令放寬至12人　容許酒吧夜店等進行現場表演

▲ 10月20日起限聚令放寬至12人，容許酒吧夜店等進行現場表演。（曾耀輝攝）

本港疫情由9月初的高峰回落後，目前尚算平穩。政府今日（18日）公布，行政長官會同行政會議已經批准對《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）作出修訂，把在公眾地方進行的羣組聚集的人數上限由4人增加至12人，於10月20日起生效。

政府指，新增個案數字雖然未有進一步回落而徘徊於每日5,000多宗，並因為傳播力可能更強的新變異病毒株出現而近日稍為有所回升，但整體入院、重症及死亡數字仍然處於相對平穩水平公營醫療系統仍能在應付新冠入院個案的同時維持大部分正常服務。

政府按「科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民」的精神，並考慮到相關的數據分析，決定於下一個14天周期適度放寬社交距離措施。

10月20日起獲適度放寬的措施包括：

容許在餐飲處所、酒吧／酒館、夜店／夜總會、電影院、博物館，以及會址和酒店／賓館的會議室／多用途室內進行現場表演及跳舞活動，前提是有關表演者必須進行定期檢測（即每七天兩次核酸檢測，以及進行表演或彩排當天在進入有關處所前進行快速抗原測試），亦須盡量佩戴口罩，並與觀眾或顧客保持足夠距離（或設有有效分隔），而進行跳舞活動的人士在跳舞期間必須佩戴口罩；

容許於主題公園的戶外範圍飲食

將在公眾地方進行羣組聚集的人數限制放寬至12人。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠