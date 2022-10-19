【喜劇之王】周星馳首度開社交網帳號　 星爺招募Web3人才：我會親自揀人

▲ 星爺請人呀！

喜劇之王周星馳向來作風低調，多年來一直未有開設任何社交平台帳戶，昨晚（10月18）他竟「處男下海」開設IG帳號，甫出一個請人Post。

相中所見，星爺在白板寫上「請人」字眼，不過不是招募電影班底，而是Web 3.0專才。他以「在漆黑中找尋鮮明出眾的#Web3人才」作起首，明顯改自電影《國產凌凌漆》的對白，盡顯其風趣幽默本色。

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星爺公開招募人才

而「有頭腦又宅心仁厚」則令戲迷輕易想到他另一部電影《食神》，而且，在白板上除了「請人」兩個大字，旁邊隱約可見一個工作結構圖，當中內容包括「Community」、「Content」、「IP」等要素，難怪被人聯想是進軍元宇宙的一些構思。

最後他在貼文最後一句表明「我會親自揀人」，足證星爺對於今次進軍元宇宙的決心，難怪他特意在年輕人最常用的社交網站公開招人。

由於星爺該社交帳號沒認證，不少網民看到貼文後都不太相信，更有人留言質疑真偽。有傳媒聯絡其助理時親證這是星爺的社交平台帳號。

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早對進軍元宇宙有興趣

今年3月因為數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB與西班牙藝術家Joan Cornella推出其首個NFT系列《MOAR by Joan Cornella 》，其中有以星爺《國產凌凌漆》的造型「現身」NFT。

隨後星爺隨後激罕在網上開直播，主持人問到他NFT與電影可以怎樣產生火花，既是藝術家又是電影人的星爺 直言兩者關係密切，表示：「聽說第一個NFT是2014年由電影產生，叫Quantum。 」他更回憶謂：「以前睇 《Matrix》 ，已覺得呢個就係元宇宙！所以覺得有好多可能性。 」

之後他更即席問網民，若他真的想推出元宇宙產品，應該用哪個電影角色最好？結果這條問題引起網上熱議，最終收到近萬個留言，可見星爺一早對元宇宙感興趣。

人才要求：

熟悉Web3

有項目管理經驗

-有頭腦又宅心仁厚 工作範疇：

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