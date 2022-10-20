【閱讀習慣】不愛閱讀只看玩電子奶嘴 爸媽必學3個B培養閱讀習慣

▲ 3個B培養閱讀習慣。

朋友說，孩子不愛閱讀，只看玩電子奶嘴，問Audrey如何培養小朋友愛看書。

曾看過一篇文章，提及想提升小朋友的閱讀興趣可以記住3個B︰Books、Book Basket、Bed Lamp，即書、書籃和看書用的床頭燈。到底是甚麼意思？

第一個B，Books，顧名思義就是買很多書，然後放到通屋都是，客廳、睡房、甚至洗手間……當書本在你觸手可及之處，自然會吸引人翻看。

第二個B，Book Basket（書籃），不是叫你買一個籃來放書，而是把書放在「親民」的地方。根據研究，放在書籃中凌亂的圖書，比起書櫃上那排整齊的讀物，讓人更有翻看的慾望。Audrey挺同意的，看到那些太過整齊的書脊，感覺書架已變成牆壁一部分，動不得。

第三個B，Bed Lamp（床頭燈），單看字面是鼓勵人在床上閱讀，深層的意思是營造一個舒適的讀書氣氛，讓人覺得閱讀是一件舒心的事。

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硬件上可跟上述的3個B執行，但是要孩子享受閱讀，軟件上，即家長本身並不可以懶。孩子是否喜歡閱讀，與家長的閱讀或陪讀習慣成正比；一個願意每天跟孩子講故事的爸媽，培養出來的孩子，自然比其他孩子更愛閱讀。

研究顯示，若你自小就給孩子講故事，並用最窩心姿勢把孩子環抱在懷中看書，孩子會將父母的溫暖與看書的感覺聯繫在一起，從而喜歡上閱讀。這招Audrey自己也有跟從，的確有效。

還有看書的時候不要混雜其他事件，例如不要一邊講故事、一邊考孩子生字，令樂事變苦差；不要因為孩子讀書而獎勵他們，這反而會令孩子失焦，為了獎勵才翻書，而非自發閱讀。只要他們單純享受這件事就夠，當他們愛上讀書，就不怕他們認不了生字、寫不了文章。這些事書本自然會教給他。

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全文刊於《晴報》，原題為培養閱讀興趣靠3個B