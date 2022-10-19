  • 23°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 10:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【染疫童危殆】無打疫苗2歲半男童現嚴重腦神經併發症　蘇景桓：成人與兒童危重個案有上升趨勢

社會 10:03 2022/10/19

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓。(資料圖片)

醫管局昨天（18日）表示，一名約2歲半男童昨日因為發燒到伊利沙伯醫院急症室求診，檢測證實確診，其並無接種新冠疫苗，目前在兒科深切治療病房接受治療，情況危殆。醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓今日（19日）表示，本港新冠確診個案上月放緩，但成人與兒童的危重個案都有上升趨勢，呼籲家長盡快為年幼子女接種流感及新冠疫苗。

蘇景桓接受電台訪問時指，昨天一名約2歲半男童確診，未有接種疫苗，昨日發燒及神智不清，出現嚴重腦神經併發症，到伊利沙伯醫院急症室求診，情況仍然危殆。他指，11歲以下兒童，目前有50多人留醫，過去兩周維持40多宗至60多宗。過去兩個月，有11宗兒童危殆個案在兒童深切治療部留醫。兒科專家組成專家小組自2月起審視確診者送入兒童深切治療部的情況，公立醫院接收的50名危重兒童中，年齡介乎15日大至17歲，當中超過一半是3歲以下。

他稱，目前3歲以下已接種新冠疫苗的人數只有9%，一些2019年出生的幼童可能從未感染過流感，完全無抗體，擔心他們一旦受流感及新冠病毒夾擊會出現嚴重病況，呼籲家長盡快為年幼子女接種流感及新冠疫苗。

【TOPick診症室】30多歲女患三期乳癌　揭兩位妹妹同BRCA基因變異

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【涉嫌虐兒】仁濟羅氏基金護幼中心有職員疑虐兒　警方正調查
今日 08:55
【涉嫌虐兒】仁濟羅氏基金護幼中心有職員疑虐兒　警方正調查
【執笠】韓國炸雞店Sodam Chicken結業撤出香港　現推「炸雞放題」1人免費優惠
今日 09:28
【執笠】韓國炸雞店Sodam Chicken結業撤出香港　現推「炸雞放題」1人免費優惠
【奪命車禍】青山公路電單車疑自炒撼柱　男司機送院後不治
今日 09:35
【奪命車禍】青山公路電單車疑自炒撼柱　男司機送院後不治

你可能感興趣

【涉嫌虐兒】仁濟羅氏基金護幼中心有職員疑虐兒　警方正調查
今日 08:55
【涉嫌虐兒】仁濟羅氏基金護幼中心有職員疑虐兒　警方正調查
【執笠】韓國炸雞店Sodam Chicken結業撤出香港　現推「炸雞放題」1人免費優惠
今日 09:28
【執笠】韓國炸雞店Sodam Chicken結業撤出香港　現推「炸雞放題」1人免費優惠
【奪命車禍】青山公路電單車疑自炒撼柱　男司機送院後不治
今日 09:35
【奪命車禍】青山公路電單車疑自炒撼柱　男司機送院後不治
伊利沙伯醫院 公立醫院 發燒 流感

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
11:31 2022/10/18
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
【當奴離婚】DJ當奴驚爆與張詠恩離婚5年　Donald指不涉及第三者：今世緣盡
10:51 2022/10/18
【當奴離婚】DJ當奴驚爆與張詠恩離婚5年　Donald指不涉及第三者：今世緣盡
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲
17:30 2022/10/18
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲