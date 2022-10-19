【染疫童危殆】無打疫苗2歲半男童現嚴重腦神經併發症　蘇景桓：成人與兒童危重個案有上升趨勢

▲ 醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓。(資料圖片)

醫管局昨天（18日）表示，一名約2歲半男童昨日因為發燒到伊利沙伯醫院急症室求診，檢測證實確診，其並無接種新冠疫苗，目前在兒科深切治療病房接受治療，情況危殆。醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓今日（19日）表示，本港新冠確診個案上月放緩，但成人與兒童的危重個案都有上升趨勢，呼籲家長盡快為年幼子女接種流感及新冠疫苗。

蘇景桓接受電台訪問時指，昨天一名約2歲半男童確診，未有接種疫苗，昨日發燒及神智不清，出現嚴重腦神經併發症，到伊利沙伯醫院急症室求診，情況仍然危殆。他指，11歲以下兒童，目前有50多人留醫，過去兩周維持40多宗至60多宗。過去兩個月，有11宗兒童危殆個案在兒童深切治療部留醫。兒科專家組成專家小組自2月起審視確診者送入兒童深切治療部的情況，公立醫院接收的50名危重兒童中，年齡介乎15日大至17歲，當中超過一半是3歲以下。

他稱，目前3歲以下已接種新冠疫苗的人數只有9%，一些2019年出生的幼童可能從未感染過流感，完全無抗體，擔心他們一旦受流感及新冠病毒夾擊會出現嚴重病況，呼籲家長盡快為年幼子女接種流感及新冠疫苗。

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責任編輯：余思嵐