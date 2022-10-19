【教育議題】香港教育最大問題乃在於學校及家長 張翠容：着重教而不是學

▲ 《大師兄》劇照。

上周在某中學辦了一場多元文化活動，請來土耳其和哈薩克朋友跟同學們分享他們的文化，並在禮堂展出這兩個民族色彩繽紛的手工藝、樂器、服裝等，學生表現非常雀躍，當得知土耳其朋友能說普通話，同學們都搶着問了很多有意思的問題，表現出少年人的活潑和好奇心，在此為我帶來不少思考。

早前，我在寫作環節給了同學們一篇參考範文，這是我多年前探訪印度赤腳學院的訪問文章。最初給予回應的同學不多，後來愈來愈多同學傳來讀後感，因我這篇文章顛覆了他們對印度的印象，而赤腳學院的社會實踐也感動了他們，有同學表示得到不少啓發。我感到欣慰，能引發年輕人的好奇心，這是最好的回報。

世界本來就很精采，人類是個大家庭，雖有不同文化族群，但你中有我、我中有你，可互相學習，以豐富彼此的生命，廣闊胸襟。事實上，你的視野有多遠，你的世界便有多大。正如波蘭新聞界大師說：跨越自身的邊境，就是世界。

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我相信年輕人之間不會有太大分別，內心都是充滿好奇心和求知慾，分別在於有些比較主動、有些比較被動吧了，這與外在環境不無關係，這包括家庭、學校和社會，有否刺激起他們的好奇心，啓發到他們的求知慾？

對不起，真心說一句，香港教育最大的問題乃在於學校及家長，總帶着固有思維把學生定型，着重教而不是學，一切要為方便去教定出的可控範圍，學生得配合學校的管控模式，如是者，學生原是主角結果卻變成配角，跟不上的同學挫敗感油然而生。一個處處令人有挫敗感的教育制度，能不殆盡老師的熱情、年輕人的好奇心和求知慾?!

上周，我寫了有關新加坡和香港教育的【取消名次】新加坡取消中小學考試名次制度 張翠容：教育又把香港比下去引來不少迴響，當中有教育界前輩，我虛心聽取他們意見，檢視自己的看法是否有偏頗，感謝感謝！

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