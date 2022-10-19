【家務助理】港媽時薪$100聘家務助理　每周2小時做9項工作引網民熱論

▲ 港媽以時薪$100聘家務助理惹熱議。

港人忙於工作，往往難以兼顧家務，因此不少人都會聘用家務助理，幫忙打理家居衛生。有港媽近日在社交平台招聘家務助理，每周一次2至3小時，為450呎住所做大清潔，列出9項工作，要求有1年或上經驗，若持有證書則優先，惟時薪僅$100，網民紛紛批評出手太低。

港媽在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文徵家務助理，地點為小西灣，住所面積450呎，工作時間每周一次，每次2至3小時，逄星期五早上9時至下午4時期間均可。時薪為$100，她更詳列了9項工作，包括清潔房間、客廳、廁所、浴室、廚房、窗門、全屋傢俱、拖地、更換床單被鋪等基本工作。

備註中列明，沒有寵物、不用煮飯，但要有1年或以上經驗，有家務助理證書優先，有推薦信亦可提供。

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▲ 港媽在facebook招聘家務助理，詳列9項工作。（facebook圖片）

不過，大批網民卻紛紛批評港媽出手低，直言若一小時100元，不如留給自己做，而且一星期一次，要全屋清潔，最少都要5至6小時，2、3小時根本不可能完成。

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後來港媽表示，綜合街坊建議，應該改為$100起，若覺得工作範圍適合的價錢都可以傾。有網民表示，有朋友做家務助理，約$180/小時，另有人則指最少都要$200/小時；有人建議，港媽應該自己做一次其列明的家務，一來知道大約需時多長，二來可以檢視自己的出價是否合理，希望港媽不要寬己嚴人。

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責任編輯：王明芳