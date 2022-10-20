【東張西望】《東張西望》收視長期高企　成功離不開「東張女神」4大吸睛點

▲ 《東張西望》截圖。

各位看官可能估不到，《東張西望》收視長期高企，甚至成為收視冠軍。最近，「大台」宣布該節目邁向5,000集的重要里程碑，並且大力擴張，要在myTV SUPER搞個《東張＋》節目，實行24小時串流直播。

筆者看過他們的記招，可謂野心不少。在串流平台上的《東張＋》，內容分成11個環節：焦點新聞（投訴、報料等）、娛樂新聞（娛圈大事、日韓星圈、流行音樂、電視娛情）、24小時本地新聞、全球趣聞趣事、財經資訊、體育新聞（尤其着重足球、賽馬）、健康醫美、科技新知、古靈精怪（靈異、奇案等）、生活（烹飪、親子、教養）、旅遊，原則上是24小時無間斷多片同時推進。

《東張＋》單從內容來看，可謂五花八門、目不暇給。如果每段長度為5至10分鐘，那麼由頭到尾看一遍，也需要一至兩小時；何況新聞類的節目更是每天實時更新，其內容之豐富、背後工作量之龐大，絕對令人側目！

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《東張西望》的成功，在於非常「貼地」，還有不少「獨家爆料」報道，例如近期的「筲箕灣酒樓被屈小強炒飯」、「凱施餅店面臨結業危機」、「良景邨鹹水浸屋」等事件，均見該節目獲得普羅大眾的信任，成為「仗義執言、為民請命」的代言人，已成功取代了紙媒「投訴版」的地位。

雖然《東張》主持人都是不折不扣的藝員而非專業新聞工作者，但不等於他們肆意捏造、惹是生非，反之是力求揭露真相、保持公正（至少在事件中力求）。比起正規的新聞報道，少了刻意嚴肅，多了幾分親切感和趣味。

不過無可否認的是，這始終是個經過包裝的娛樂資訊節目，甚至有若干內容屬於電視台的「鱔稿」。另外，一群主持人每天與觀眾見面，頗成功地成為「受關注」的人氣對象，例如女主持的身材、樣貌，到服飾、言談等，均成為娛樂新聞，其中幾位更被稱作「東張女神」！

《東張＋》在串流平台的規劃，無疑已屬一個電視頻道的雛形；如果它繼續受歡迎的話，筆者估計「大台」會投入更多人手，製作更即時及更出位的內容；如此一來，這個節目勢將與傳統的新聞報道成為對手。電視牌照規定電視台必須製作每小時的新聞節目，屆時會如何分配資源，讓我們拭目以待吧！

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