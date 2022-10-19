【美麗戰場】劉佩玥林盛斌影射甘比大劉 　阿Moon被讚比陳瀅陳曉華更搶鏡

由陳瀅、陳山聰、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、陳曉華、方力申、丁子朗等主演的TVB台慶劇《美麗戰場》，昨晚（10月18日）播出的一集，講到當娛樂記者的李靜兒（劉佩玥飾），向城中富豪徐富貴（林盛斌飾）提出將專訪改為連日貼身追蹤其私生活，靜兒肆無忌憚的性格，讓富貴留下深刻印象。

連帶早前劇情講富貴向靜兒送上名貴手袋，令觀眾自然聯想到劉鑾雄及太太陳凱韻（甘比）的故事。網民在看過昨晚一集《美麗戰場》後，也留言：「大劉同甘比」、「跟靜兒一pair好睇」。

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娛記遇上富豪

劇情講到Ｍoon劉佩玥所演的靜兒決定貼身追蹤徐富貴的私生活，跟隨著他出席富豪飯局、賭局，更好運地協助富貴贏得四千萬。富貴一度欲以二千萬籌碼打賞欲打動靜兒芳心，豈料靜兒不為所動，令徐富貴另眼相看兼深深墮入愛河。

富貴捨棄銀彈戰術，帶靜兒重遊舊地侃侃而談奮鬥及發跡史，為了生活更連垃圾也倒過的富貴，指自己一直咬緊牙關至25歲開了人生第一間金舖，靜兒直接只他尚未學懂「發財立品」，富貴就指她很寸，靜兒以「阿媽生成，改唔到」，富貴已經更加欣賞她。

後來，靜兒又知道富貴會幫助老人家、派飯盒，又會吃地道小店，也似乎慢慢地對他改觀。

▲ （影片截圖）

甘比大劉日久生情

靜兒與富貴相遇，就不禁令人想起同是娛記出身後與劉鑾雄再成為香港女首富的甘比。

甘比小時候父母離異，與家人居住於公屋，中學預科畢業後任職娛樂記者。由於她性格處事圓滑，在當娛樂記者的3年期間與周星馳、鄭秀文、古天樂、劉德華等都有著良好關係。

直至2002年5月，她辭職轉至大劉劉鑾雄旗下的華人置業工作，工作能力強的好被外界稱為「大劉愛將」，與大劉日久生情。

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曾被封「最強小三」

劉佩玥在《美麗戰場》演靜兒性格剛烈、有義氣、不平則鳴獲好評，甚至指阿Ｍoon演出比同劇陳瀅、陳曉華更優勝。

其實阿Ｍoon在2013年參演港姐奪季軍入行入行，在2016年《城寨英雄》演刁蠻柯德莉為大眾留意，同年在《幕後玩家》演「小三」Emma，以性感形象勾引劇中黃宗澤，更加向大婆龔嘉欣狙擊，令對方崩潰兼破壞二人的家庭，被封為史上最強小三，成功跑出！

另外，Moon又曾被指成為TVB新一代御用寡婦，皆因她在去年播出的劇集《逆天奇案》、《把關者們》、《換命真相》內，她連續3劇由未婚夫到丈夫都無一幸免地被剋死，而她所演的都是性格倔強的剛強寡婦，同時演技亦獲觀眾認同。

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被封緋聞女王

另外，她亦可說是緋聞不絕，更被網民封為「TVB娘娘」。Moon過往曾接受商台專訪表示，對於跟多位男星及賭王公子傳緋聞，被冠以「TVB娘娘」愛收兵感到無奈。

事實Moon的「緋聞表」很豐盛，當中包括包括黃又南、何猶亨、翟威廉、伍允龍、黃子恒、黃宗澤、周志文等，可說「戰績彪炳」。

不過她於節目澄清稱：「真的沒見過身為娘娘要接載同事或者朋友返屋企，沒有人幫我拿東西，坦白說，我外表好女仔，實際上是男仔頭，跟男仔做朋友就無端端變緋聞，是很無奈！全部都說成是我的兵，搞到我一頭霧水！」

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Moon讚周志文好男仔

說到近幾年傳得甚囂塵上的周志文，二人被指2017年起撻著，更曾被發現一起出席開船P、被拍到疑似在浮床上激吻。

至於跟周志文有沒有機會發展，Moon即有所保留次，更大讚對方：「嗯….我覺得這個世界上，什麼事都有機會，不會說必定不可能，我覺得阿文是一個好男仔來的。」

在今年5月20日，Moon在社交網上載了4張黑白相，更留言：「感謝你讓我如此溫柔，卻又如此堅韌。經歷、歲月、悠悠，感恩、甘苦、秒秒。」緋聞男友周志文極速留下一個愛心符號，陳瀅、周志文的孖生弟弟周志康在周志文的留言下畀心助興！

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