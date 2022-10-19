【MIRROR成員】姜濤結束歐遊返港準備宣傳《季前賽》　姜糖聽從吩咐逾千人轉陣到網上接機

MIRROR成員姜濤上月底與家人飛往歐洲遊玩，今日（10月19日）早上終於飛返香港，為接下來的連串工作，包括新劇《季前賽》宣傳作準備。從英國飛返香港的姜濤，被影到在當地機場與英國姜糖玩自拍，但為免香港的姜糖辛苦，和擔心在疫情期間製造混亂，上機前濤特地在網上呼籲姜糖不要接機。

而一班粉絲亦非常聽話，今早香港機場只得傳媒和數位難抵思念的姜糖，有上千位姜糖則乖乖以網上直播靜靜迎接偶像返港。

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男團MIRROR因為7月底的紅館意外，宣布停工兩個月。近日MIRROR的作品包括劇集、新歌等陸續推出，多名成員趁著正式復工前出國旅遊。姜濤於上月底帶同媽媽出發往歐洲旅行，同行還有姨媽和姨丈。

姜濤與家人先飛往法國巴黎會合表妹，及後再轉飛英國。昨晚姜濤在英國機場已被一班當地姜糖捕獲，姜濤當時亦表現親切，親自舉機與眾人自拍。

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▲ 姜濤與姜媽媽在英國機場被「野生捕獲」。（instagram圖片）

呼籲姜糖勿接機

而他預想到飛抵香港時，大班姜糖會前來等候，於是他上機前在其粉絲TG群組發文：

知道有部分糖會在機場等待接機，再次非常的感謝大家。但疫情期間實在怕會製造混亂，並且家裡的老人家可能會不太習慣，機場官方已準備了特別通道，所以大家大概率是看不到我們的，也希望大家不要那麽辛苦的等人，知道群組裡也有記者朋友，所以也請麻煩你們可以告訴其他的記者朋友們再次感謝大家。

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姜糖非常聽話

姜濤與姜媽媽在今早順利抵港，隨工作人員經特別通道步出機場，姜母一為輕鬆打扮，以淺色Legging配上鮮豔螢光粉紅頸巾。而姜濤依舊一身全黑，配上鮮黃色的背包，與當日表妹上載的照片一樣。姜媽媽步出機場時向現場傳媒揮手後登車，而姜濤不斷向傳媒和工作人員做出合十手勢。

本地姜糖非常聽話，未有在機場聚集接機，現場大多都是傳媒，以及數住難敵思念的姜糖。在網上直播航班抵港的片段，則有近2000名觀眾收看，估計大部份都是聽話的姜糖，轉以另一個方法來接姜濤機。

返港後的姜濤稍作休息後，將要為復工進行準備，其主演的新劇《季前賽》即將推出，下月還會現身商台舉辦的籃球賽。

▲ 新劇《季前賽》將接檔《野人老師》。（instagram圖片）

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