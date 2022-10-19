【施政報告】規劃重建沙頭角口岸　推動「智慧港口」建立港口社區系統【不斷更新】

行政長官李家超今日（19日）公布的上任後首份《施政報告》，昨日（18日）公開報告的封面，顏色選用綠色，代表希望、生命力及和諧穩定，內容會提出更多關於發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題及如何增強香港競爭力等，另外一本則提及政策措施的篇章。

發展「北部都會區」 啟動新引擎

完善規劃

提量提速提質

即時展開前期工作

區域知識產權貿易中心

亞太區國際法律及爭議解決服務中心

國際航運中心

支援中小企

國際貿易中心

中外文化藝術交流中心

國際創新科技中心

國際金融中心

「搶企業」、「搶人才」

引進重點企業

將針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業，專責引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業

制訂具針對性及吸引力的特別配套措施，包括土地、稅務和財政等方面，並提供度身訂造的企業落戶計劃

制訂目標企業名單，指導各「招商引才專組」主動接觸這些企業和進行磋商

招攬人才

李家超首承認本地勞動人口流失約14萬人

推出「高端人才通行證計劃」，為期兩年。合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士。此兩類人士可獲發為期兩年的通行證來港發展，不設人數限額。未符工作經驗要求但最近五年內畢業的百強大學畢業生亦可獲發通行證，每年上限10 000人。計劃將於推出一年後檢討；

放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，如僱主引入人才的職位屬「人才清單」表列的13項本地人才短缺的專業，或招聘的職位年薪達港幣200萬元或以上，無須證明本地招聘困難，可直接提出申請。政府會盡快更新「人才清單」，以反映各專業的最新短缺情況，目標在明年第一季完成

取消「優秀人才入境計劃」的年度配額，為期兩年，同時優化審批程序

放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」，將逗留期限由一年延長至兩年，方便他們留港╱來港工作。另以試行形式擴展該安排至本港大學大灣區校園的畢業生，為期兩年，並於推出一年後檢討

推出「高端人才通行證計劃」，羅致這些人才來港發展

優化現有多項輸入人才計劃，加強吸引力

合資格外來人才在成為香港永久性居民後可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅

優化「科技人才入境計劃」，撤銷科技公司在計劃下輸入外來人才時必須增聘本地僱員的規定，以加快輸入人才的步伐

延長工作簽證年期，在現有和新增的輸入人才計劃下的人才，到港獲聘後可獲發最長三年的工作簽證

向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅。合資格外來人才註如在今天或以後在港置業，可於居港7年並成為香港永久性居民後，其印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊。有關安排適用於任何在今天（19日）或以後簽署的「買賣協議」。

更多來港參與短期活動的訪客無須申請工作簽證