【施政報告】規劃重建沙頭角口岸 推動「智慧港口」建立港口社區系統【不斷更新】
行政長官李家超今日（19日）公布的上任後首份《施政報告》，昨日（18日）公開報告的封面，顏色選用綠色，代表希望、生命力及和諧穩定，內容會提出更多關於發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題及如何增強香港競爭力等，另外一本則提及政策措施的篇章。
發展「北部都會區」 啟動新引擎
完善規劃
- 行政長官親自帶領「北部都會區督導委員會」
- 財政司司長主持「北部都會區諮詢委員會」，由專家和社區人士出謀獻策
- 成立專責發展「北部都會區」的部門，統籌各部門推動建設
- 2023年制訂具體計劃和行動綱領
- 建成後以「國際創科新城」為主題，集優質生活、新興經濟和文化休閒於一體
提量提速提質
- 「生地」變「熟地」由10多年壓縮一半時間
- 全速造地建屋，十年內完成平整四成新發展土地和落成四成單位
- 提高發展密度，住宅用地最高地積比率為6.5倍，商業用地則為9.5倍
- 建議興建貫穿「北部都會區」東西的「北都公路」，以及推展由洪水橋接駁至前海的跨境「港深西部鐵路」（屬「3+3」鐵路及主要幹道項目）
即時展開前期工作
- 落馬洲河套區正興建三楝大樓，河套區以外首批創科用地2024年動工
- 洪水橋和元朗一帶，首批多層工業大廈用地2023年完成平整，商業用地2026年完成平整
- 落實「新積極保育政策」，逐步收回具生態價值的私人濕地和魚塘，建立濕地保育系統
- 2024年把紅花嶺一帶約500公頃指定為郊野公園
區域知識產權貿易中心
- 強化知識產權保障。目標明年完成實施國際商標註冊制度的籌備工作、通過《版權條例》的修訂草案以加強數碼環境的版權保護，以及與國家知識產權局開展試點項目，讓港人在內地合資格的發明專利申請可獲優先審查。
- 提升人力資源。目標在本屆政府任期內向5,000名不同行業的從業員，提供知識產權培訓
亞太區國際法律及爭議解決服務中心
- 11月舉行的「香港法律周2022」，律政司會由明年起率領由本地法律專業組成的代表團展開外訪，向國際社會加強宣傳香港優越的法治制度
- 加強與大灣區互動 — 律政司會成立專責小組，聚焦加強大灣區與香港司法協助，促進兩地法律實務接軌，以及在明年內設立專為大灣區提供爭議解決服務的線上調解平台，便利兩地民商互動。
國際航運中心
- 明年推出「海事人才培訓資助計劃」，為有志投身海事法律的青年提供見習培訓
- 推動「智慧港口」，通過建立港口社區系統，促進營運商及其他持份者信息互聯互通
- 規劃重建沙頭角口岸及發展「港深西部鐵路」和北環線支線時，研究採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的安排
- 機場第三跑道系統預計將於2024年完成
- 明年啟用的「海天中轉大樓」將為大灣區旅客提供直接轉機設施，減省入境手續
- 香港國際航空學院將與內地航空培訓院校合作，於明年上半年開始互派青年到兩地機場實習，首年提供約300個名額。
支援中小企
- 加大資助額，「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」每間企業累計資助上限增至700萬元；「中小企業市場推廣基金」每間企業的累計資助上限增至100萬元，特別措施至2026年6月底
- 駐粵經貿辦將設立專責推廣中心，支援港人港企在大灣區發展
- 延長「還息不還本」安排六個月至明年7月底
- 延長政府費用寬減。由今年12月1日起，繼續減收非住宅用戶75%的水費及排污費，每戶每月寬減上限分別為20,000元及12,500元，為期八個月至明年7月底。另由明年1月1日起，繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期六個月至明年6月底。
國際貿易中心
- 積極尋求加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）
- 延長「會議展覽業資助計劃」至明年6月底，隨後更會推出14億元新計劃，在三年內資助超過200場展覽在港舉行。
- 推展亞洲國際博覽館第二期項目，連同香港會議展覽中心附近的灣仔北重建項目，大幅增加大型會展空間。
中外文化藝術交流中心
- 成立「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」
- 以電影電視串流平台三大媒體，推動港產流行文化走出香港
- 設立「文化藝術盛事基金」，支持國際大型文藝活動落戶香港
- 資助有潛質年輕藝團和藝術家，推出實習計劃予修讀文藝科目專上學生
- 制訂十年發展藍圖，康文署博物館增至19間，表演場地座位增加50%
- 鼓勵私人發展項目加入文化藝術設施，發揮市場力量以推動文化藝術發展
國際創新科技中心
- 推出「香港創新科技發展藍圖」，全力推動創科發展
- 設立100億元「產學研1+計劃」，以配對支持過百大學團隊推動科研成果商品化
- 配合50億「策略性創科基金」、落馬洲河套區港深創科園用地，吸引100間具潛力或代表性創科企業落戶香港，包括20間龍頭科企
- 新設「工業專員」，統籌創科產業及「再工業化」
- 招攬國際創科領軍人才，帶同業務及科研成果落戶香港
- 優化「科技人員入境計劃」，壯大人才庫
- 由2025年起分階段完成科學園和數碼港的擴建工程，提供合共約10萬平方米的額外樓面面積。正規劃東鐵線科學園╱白石角站，目標是在2033年或之前開通
國際金融中心
- 修改港交所主板上市規則，便利先進技術企業融資；活化GEM（前稱創業板），為中小型及初創企業提供更有效的融資平台
- 善用全球最大人民幣離岸中心優勢，推動市場提供更多人民幣計價產品
- 加強與內地市場互聯互通，包括寬免雙幣股票市場莊家交易的股票買賣印花稅
- 推動香港成為首選綠色融資平台，及在香港建設國際碳市場
- 爭取在2025年底前推動至少200間家族辦公室在港設立或擴展業務
- 推動金融科技發展，加強監管虛擬資產服務提供者，展開「數碼港幣」的準備工作
「搶企業」、「搶人才」
- 成立「引進重點企業辦公室」，由財政司司長帶領，專責向內地和海外的重點企業提供特別配套措施和一站式服務，以引進到港
- 成立「人才服務窗口」，由政務司司長領導，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作，以及向來港人才提供一站式支援
- 從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業
引進重點企業
將針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業，專責引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業
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制訂目標企業名單，指導各「招商引才專組」主動接觸這些企業和進行磋商
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制訂具針對性及吸引力的特別配套措施，包括土地、稅務和財政等方面，並提供度身訂造的企業落戶計劃
- 為這些企業的人員提供一站式配套服務，例如申請簽證、子女教育安排等
招攬人才
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李家超首承認本地勞動人口流失約14萬人
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推出「高端人才通行證計劃」，為期兩年。合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士。此兩類人士可獲發為期兩年的通行證來港發展，不設人數限額。未符工作經驗要求但最近五年內畢業的百強大學畢業生亦可獲發通行證，每年上限10 000人。計劃將於推出一年後檢討；
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放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，如僱主引入人才的職位屬「人才清單」表列的13項本地人才短缺的專業，或招聘的職位年薪達港幣200萬元或以上，無須證明本地招聘困難，可直接提出申請。政府會盡快更新「人才清單」，以反映各專業的最新短缺情況，目標在明年第一季完成
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取消「優秀人才入境計劃」的年度配額，為期兩年，同時優化審批程序
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放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」，將逗留期限由一年延長至兩年，方便他們留港╱來港工作。另以試行形式擴展該安排至本港大學大灣區校園的畢業生，為期兩年，並於推出一年後檢討
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推出「高端人才通行證計劃」，羅致這些人才來港發展
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優化現有多項輸入人才計劃，加強吸引力
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合資格外來人才在成為香港永久性居民後可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅
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優化「科技人才入境計劃」，撤銷科技公司在計劃下輸入外來人才時必須增聘本地僱員的規定，以加快輸入人才的步伐
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延長工作簽證年期，在現有和新增的輸入人才計劃下的人才，到港獲聘後可獲發最長三年的工作簽證
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向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅。合資格外來人才註如在今天或以後在港置業，可於居港7年並成為香港永久性居民後，其印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊。有關安排適用於任何在今天（19日）或以後簽署的「買賣協議」。
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更多來港參與短期活動的訪客無須申請工作簽證
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即將成立的「人才服務窗口」會統籌入境事務處處理輸入人才計劃的申請，並提供支援服務，以及制訂服務承諾以提升審批效率。此外，今年內會全面電子化簽證申請服務
提升「治理能力」和「治理效能」
優化公務員管理制度：
- 更新《公務員守則》，闡明現今公務員應有的基本信念和操守準則。
- 強化賞罰制度，推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，由明年起定期公開表揚優秀並具示範作用的團隊或人員，激勵公務員不斷求進
- 增設「全政府動員」級別，預先制定各部門指定人員名單，隨時候命以應對需要大量人手的重大事故，並定期演練，強化應變能力
產業和經濟發展
成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展，把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及將「共同投資基金」歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。
維護國家主權、安全、發展利益
- 維護《憲法》確立的國家根本制度，進一步推展《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的宣傳教育。由政務司司長領導的「基本法推廣督導委員會」將改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」
- 政府將於本立法年度提交《區旗及區徽條例》的修訂草案，與《國旗及國徽條例》和《國歌條例》適度地保持一致
- 將推進《基本法》第二十三條立法準備工作、立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等
- 成立「法治教育督導委員會」，由律政司司長主持，推展全新的「法治教育領袖培訓計劃」，在社區層面推廣一致和正確的法治訊息
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責任編輯：陳麗娜