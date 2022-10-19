【施政報告2022】李家超發表任內首份施政報告　一文看清政策重點

▲ 特首李家超公布上任後首份施政報告。（曾耀輝攝）

行政長官李家超今日（19日）公布的上任後首份《施政報告》，昨日（18日）公開報告的封面，顏色選用綠色，代表希望、生命力及和諧穩定，內容會提出更多關於發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題及如何增強香港競爭力等，另外一本則提及政策措施的篇章。

會上李家超首承認本地勞動人口流失約14萬人，推出「高端人才通行證計劃」，為期兩年，吸納年薪達港幣250萬元或以上，以及畢業於全球百強大學等人士；特首亦宣布將興建的三條主要幹道及三條策略鐵路，實現競選時承諾。李家超由11時開始宣讀《施政報告》，直至下午2時45分才結束，歷時近3小時。

土地供應

建立一套穩定、能持續增加供應的計劃，長遠建立土地儲備，掌握土地供應主導權。提出將軍澳第137區的發展計劃，預計可提供5萬個房屋單位，最早2030年入伙

未來五年推出足夠私營房屋土地，以滿足估算需求，穩定私樓供應

壓縮造地程序，「生地」變可建屋「熟地」縮短約三分之一至一半時間

成立「專責審批組」，加快審批建築圖則

建議放寬強拍門檻至六成或七成業權，助老舊社區重建。樓齡達50年或以上但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。位於非工業地帶的工廈，如樓齡達30年或以上，門檻降至七成業權

政府明年會提交條例草案，以一致方式定期為到期地契續期，精簡地契續期安排

房屋供應

推出 全新「簡約公屋」 ，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建3萬個單位，會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低

，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建3萬個單位，會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低 未來五年整體公屋供應增50%，由原來100 500個單位增至15.8萬個

公屋綜合輪候時間「封頂」，四年內由6年降至4.5年

新建單位面積「封底」，每單位實用面積不少於26平方米

落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，助1.2萬戶提早3至18個月上樓

善用市場力量，鼓勵私人發展商參與興建資助出售房屋

私營房屋供應：未來五年準備好可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地

發展「北部都會區」 啟動新引擎

完善規劃

行政長官親自帶領「北部都會區督導委員會」

財政司司長主持「北部都會區諮詢委員會」，由專家和社區人士出謀獻策

成立專責發展「北部都會區」的部門，統籌各部門推動建設

2023年制訂具體計劃和行動綱領

建成後以「國際創科新城」為主題，集優質生活、新興經濟和文化休閒於一體

提量提速提質

「生地」變「熟地」由10多年壓縮一半時間

全速造地建屋，十年內完成平整四成新發展土地和落成四成單位

提高發展密度，住宅用地最高地積比率為6.5倍，商業用地則為9.5倍

建議興建貫穿「北部都會區」東西的「北都公路」，以及推展由洪水橋接駁至前海的跨境「港深西部鐵路」（屬「3+3」鐵路及主要幹道項目）

即時展開前期工作

落馬洲河套區正興建三楝大樓，河套區以外首批創科用地2024年動工

洪水橋和元朗一帶，首批多層工業大廈用地2023年完成平整，商業用地2026年完成平整

落實「新積極保育政策」，逐步收回具生態價值的私人濕地和魚塘，建立濕地保育系統

2024年把紅花嶺一帶約500公頃指定為郊野公園

共同抗疫

目標是在香港做「逆向隔離」，即「前置檢疫」，做到符合內地「7+3」的防疫標準，在港檢疫後閉環送到內地，確保疫情不會倒灌內地

正與內地商討，在風險可控下，增加深圳人文通道限額，配合兩地市民的聯通需要

「搶企業」、「搶人才」

成立「引進重點企業辦公室」，由財政司司長帶領，專責向內地和海外的重點企業提供特別配套措施和一站式服務，以引進到港

成立「人才服務窗口」，由政務司司長領導，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作，以及向來港人才提供一站式支援

從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業

引進重點企業

將針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業，專責引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業

制訂目標企業名單，指導各「招商引才專組」主動接觸這些企業和進行磋商

制訂具針對性及吸引力的特別配套措施，包括土地、稅務和財政等方面，並提供度身訂造的企業落戶計劃

為這些企業的人員提供一站式配套服務，例如申請簽證、子女教育安排等

招攬人才

李家超首承認本地勞動人口流失約14萬人

推出「高端人才通行證計劃」，為期兩年。合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士。此兩類人士可獲發為期兩年的通行證來港發展，不設人數限額。未符工作經驗要求但最近五年內畢業的百強大學畢業生亦可獲發通行證，每年上限10 000人。計劃將於推出一年後檢討；

放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，如僱主引入人才的職位屬「人才清單」表列的13項本地人才短缺的專業，或招聘的職位年薪達港幣200萬元或以上，無須證明本地招聘困難，可直接提出申請。政府會盡快更新「人才清單」，以反映各專業的最新短缺情況，目標在明年第一季完成

取消「優秀人才入境計劃」的年度配額，為期兩年，同時優化審批程序

放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」，將逗留期限由一年延長至兩年，方便他們留港╱來港工作。另以試行形式擴展該安排至本港大學大灣區校園的畢業生，為期兩年，並於推出一年後檢討

推出「高端人才通行證計劃」 ，羅致這些人才來港發展

優化現有多項輸入人才計劃，加強吸引力

合資格外來人才在成為香港永久性居民後可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅

優化「科技人才入境計劃」，撤銷科技公司在計劃下輸入外來人才時必須增聘本地僱員的規定，以加快輸入人才的步伐

延長工作簽證年期，在現有和新增的輸入人才計劃下的人才，到港獲聘後可獲發最長三年的工作簽證

向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅。合資格外來人才註如在今天或以後在港置業，可於居港7年並成為香港永久性居民後，其印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊。有關安排適用於任何在今天（19日）或以後簽署的「買賣協議」。

更多來港參與短期活動的訪客無須申請工作簽證

即將成立的「人才服務窗口」會統籌入境事務處處理輸入人才計劃的申請，並提供支援服務，以及制訂服務承諾以提升審批效率。此外，今年內會全面電子化簽證申請服務

提升「治理能力」和「治理效能」

優化公務員管理制度：

更新《公務員守則》，闡明現今公務員應有的基本信念和操守準則。

強化賞罰制度， 推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃 ，由明年起定期公開表揚優秀並具示範作用的團隊或人員，激勵公務員不斷求進

，由明年起定期公開表揚優秀並具示範作用的團隊或人員，激勵公務員不斷求進 增設「全政府動員」級別，預先制定各部門指定人員名單，隨時候命以應對需要大量人手的重大事故，並定期演練，強化應變能力

產業和經濟發展

成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展，把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及將「共同投資基金」歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。

維護國家主權、安全、發展利益

維護《憲法》確立的國家根本制度，進一步 推展《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的宣傳教育 。由政務司司長領導的「基本法推廣督導委員會」將改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」

。由政務司司長領導的「基本法推廣督導委員會」將改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」 政府將於本立法年度提交《區旗及區徽條例》的修訂草案，與《國旗及國徽條例》和《國歌條例》適度地保持一致

將 推進《基本法》第二十三條立法準備工作 、 立法規管 線上線下 眾籌活動 、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等

、 線上線下 、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等 成立「法治教育督導委員會」，由律政司司長主持，推展全新的「法治教育領袖培訓計劃」，在社區層面推廣一致和正確的法治訊息

運輸基建發展

「北都公路」 — 打通新界北的東西脈絡，由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北，提升「北部都會區」的運輸容量；

「沙田繞道」 — 開通一條新南北幹道連接大埔及西九龍，為新界東居民提供更快捷途徑前往市區，並紓緩吐露港公路的交通壓力；

「將軍澳─油塘隧道」 — 興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展，加強對外連接；

「港深西部鐵路」 — 連接洪水橋和前海，便利港深往來，促進香港與大灣區融合發展、互聯互通；

「中鐵線」 — 興建第12條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線的載運壓力；及

「將軍澳線南延線」 — 把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區，優化該區的交通配套

北環線古洞站將於2027年啟用，洪水橋站及北環線主線亦會在本屆政府任期內動工

▲ 未來將興建的三條主要幹道及三條策略鐵路。

青年發展

今年內公布首個版本的「青年發展藍圖」

推出「青年參與倡議計劃」，擴大「青年委員自薦計劃」，並鼓勵青年參與地區建設

擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，目標是五年內提供額外約3,000個宿位。青年支付的租金約為市值租金的六成，並須承諾參與地區或志願服務回饋社會

政府會物色合適的賣地計劃項目，以試驗形式要求發展商預留一定數量的單位支援「青年宿舍計劃」

中小學教育

大力推動 STEAM 教育，目標是在2024/25學年前，至少四分之三公帑資助學校於高小推行強化編程教育，以及在初中課程加入創科元素，例如人工智能

本學年起所有公帑資助中小學須委派統籌人員，整體規劃課堂內外的 STEAM 教育；下學年起，每年舉辦或安排學生參與具質素的 STEAM 活動

支援國民教育教與學，推動學校持續檢視小學及初中課程，增添國史、國家地理等學習元素

所有公帑資助學校每年為家長舉辦一項或以上與國民教育有關的活動

本學年起公營學校新聘常額教師必須通過《基本法》測試，下學年起擴展至所有「直接資助計劃」學校及參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園，測試內容涵蓋《基本法》和《香港國安法》

要求公帑資助學校新入職教師及公營學校擬晉升教師參加內地學習團，並增加在職教師到內地考察的機會，親身體驗國家發展

職專教育

下學年起分階段每屆增加1,000個自資高級文憑資助學額和2,000個自資學士學位課程資助學額，由原有合共5 000個增至8,000個學額。當中會首次涵蓋銜接學位課程，以及優先考慮融合校企合作的應用型課程

加快發展「職業資歷階梯」 — 在未來五年，把資歷架構下「職業資歷階梯」涵蓋的行業由6個增至最少18個

專上教育

目標是未來五年內，教資會資助大學的學生當中有35%修讀 STEAM 學科，以及60%修讀與國家「十四五」規劃下香港發展為「八大中心」相關的學科

增加約1,600個教資會資助研究院研究課程學額，由現時約5,600個逐步增至2024/25學年的7,200個

與院校合作進一步向東南亞國家聯盟（東盟）以外國家推廣「一帶一路」獎學金。「內地大學升學資助計劃」亦會由本學年起增加資助額，例如新增旅費津貼等

為紓緩本地專上學生貸款還款人的財政壓力，政府會將現時免息延遲償還貸款安排延長一年，直至2025年3月底。

其他教育支援措施

幼稚園教育：提供一筆過共6,000萬元撥款，協助所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園校政電子化和提升效率，發展成為「智慧幼稚園」；另提供共3,000萬元撥款，資助所有參加計劃的幼稚園改善校舍的通風狀況

特殊教育：由本學年起增加醫院學校資源，為住院的傷病學童提供更全面的高中課程，加強生涯規劃教育，協助他們康復後銜接主流學校。

擴展「全校參與分層支援有自閉症的學生」計劃下的「強項為本小組」，協助有自閉症的高中生發揮潛能和強化生涯規劃，約100所中學將受惠。

便捷出行

「公共交通費用補貼計劃」再次延長六個月，即由今年11月1日至明年4月30日期間，政府會繼續為市民每月超出200元的公共交通開支提供三分之一的補貼，以500元為上限。

邁向碳中和

目標是在2024-25年度將政府建築物和設施的整體能源表現提升超過6%

加快在新發展區（包括「北部都會區」）建設區域供冷系統，節約能源

着手修例把更多家居器具納入「強制性能源效益標籤計劃」，屆時計劃下的家用器具佔住宅總能源使用量會由五成大幅上升至約八成

政府在2035年或之前會停止新登記燃油及混合動力私家車。未來三年，會在額外7,000個政府建築物停車位提供充電設施。

全力推動全民減廢和分類回收，並加快發展現代焚燒發電設施

明年年初提交條例草案，管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品

研究立法要求大型屋苑和屋邨及戶數較多的單幢住宅樓宇，分類收集可回收物並交予回收商處理

全速建設首座位於石鼓洲旁的現代焚燒發電設施和規劃位於屯門曾咀的第二座設施，並研究在「北部都會區」興建更多同類型先進設施

今年內開展公共屋邨廚餘收集試驗計劃

地區環境

定期監測雨水渠出口的氣味，糾正污水渠錯駁問題，目標是針對個別地區有嚴重氣味問題的排水口，在2024年年底前將污水量減少一半。

提升安老院質和量

大力增加安老院舍資助宿位，目標五年增加6,200個宿位，相當於現時宿位數目約兩成

鼓勵私人項目興建安老服務設施

適度容許輸入安老院護理員，保障本地工人優先就業

額外資助超過1,700位學生修讀護士課程，畢業後須服務福利界最少三年

支援居家安老

明年第三季把「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，分階段將受惠人數增加50%，由現時8,000人於2025-26年度增至1.2萬人，服務券適用範圍亦會擴展至租借輔助科技產品

未來五年新增16間長者鄰舍中心，明年第四季把中心服務範圍擴展至退休生活規劃、樂齡科技推廣等

擴大醫管局的「離院長者綜合支援計劃」，明年第三季將每年受惠人數由約3.3萬人增加三分之一至4.5萬人，其中可被轉介至家居照顧服務的人數由約9,000人增至1.1萬人，支援更多出院長者居家康復。

勞工薪酬及職業安全

邀請「最低工資委員會」就如何優化法定最低工資水平的檢討機制作出研究

政府進一步檢視外判服務合約中聘用非技術員工的安排，包括員工薪酬待遇及相關監察機制，明年第一季將完成檢討

改善「破產欠薪保障基金」程序，包括由基金提供法律服務，協助僱員向無力償債的僱主提出清盤或破產呈請

政府會邀請僱員再培訓局研究提升每日再培訓津貼額和為半天課程提供津貼，在明年第一季或之前落實

爭取立法會盡快通過審議中的致命工業意外條例草案，提高職業安全違法行為的最高刑罰，增加阻嚇力

休閒設施及項目

增設休閒設施及項目，為市民的活動加添不同元素：

環島長廊：在香港島建造「活力環島長廊」，全長約60公里，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱和郊野步行徑。明年起進行研究及設計並展開工程，於五年內完成駁通九成長廊

大嶼山南部生態旅遊：正積極研究發展大嶼山南部約1,000公頃「綠化地帶」土地作生態旅遊或康樂用途

周末市集：民政事務總署會於今年第四季在全港五區與團體合辦周末市集，催化多元本土經濟。食物環境衞生署亦會參考經驗，於明年舉辦周末市集

體育發展

文化體育及旅遊局會制訂「體育及康樂設施十年發展藍圖」，分階段提供約30項多元化康體設施，例如體育館、游泳池、運動場、公園等，包括在馬鞍山白石興建香港第二個體育園，以及在「北部都會區」建造大型體育康樂設施

推行為期五年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，裝備他們退役後的發展。

優化香港「M」品牌計劃，每年支持至少十項大型國際體育賽事在港舉行，推動香港成為國際體育盛事之都。

與內地合作讓藥物在港註冊、藥物儀器「過河」

參考國家藥品監督管理局等監管機構發出的註冊證明，讓已在內地及相關地區註冊的藥物，在符合安全、效能及質素標準等方面的嚴謹要求後獲批在香港註冊及銷售，令藥品供應更多元

與內地就「港澳藥械通」保持聯繫，讓更多香港註冊藥物和醫療儀器在大灣區使用

積極研究容許在大灣區內地城市生活的港人，使用長者醫療券繳付內地醫療保險費

提升醫院服務

落實一籃子措施，在2023-24年把醫院管理局內科專科穩定新症的輪候時間縮短20%

精神科專科門診試行公私營協作，設立精神健康支援熱線

全力推動第一個「十年醫院發展計劃」，五年增加約4,600張病床和約80間手術室

推動基層醫療

推出「基層醫療健康藍圖」，以「重預防、早治療」方針重整醫療體制

成立「基層醫療健康管理局」，統籌公私營協作

轉介經識別為高血壓或糖尿病高風險的市民至私營機構進一步檢查和治療

優化長者醫療券，容許夫妻共用，擴大適用範圍至認可的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師及醫療設備

推出先導計劃，把現時每年2,000元醫療券有條件增至2,500元，鼓勵長者使用基層醫療服務

設「中醫藥發展專員」，增加三份一資助中醫門診名額至每年80萬個

支援本地旅遊

用六億元推出為期三年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵旅遊業界開發具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品。

區域知識產權貿易中心

強化知識產權保障。目標明年完成實施國際商標註冊制度的籌備工作、通過《版權條例》的修訂草案以加強數碼環境的版權保護，以及與國家知識產權局開展試點項目，讓港人在內地合資格的發明專利申請可獲優先審查。

提升人力資源。目標在本屆政府任期內向5,000名不同行業的從業員，提供知識產權培訓

亞太區國際法律及爭議解決服務中心

11月舉行的「香港法律周2022」，律政司會由明年起率領由本地法律專業組成的代表團展開外訪，向國際社會加強宣傳香港優越的法治制度

加強與大灣區互動 — 律政司會成立專責小組，聚焦加強大灣區與香港司法協助，促進兩地法律實務接軌，以及在明年內設立專為大灣區提供爭議解決服務的線上調解平台，便利兩地民商互動。

國際航運中心

明年推出「海事人才培訓資助計劃」，為有志投身海事法律的青年提供見習培訓

推動「智慧港口」，通過建立港口社區系統，促進營運商及其他持份者信息互聯互通

規劃重建沙頭角口岸及發展「港深西部鐵路」和北環線支線時，研究採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的安排

機場第三跑道系統預計將於2024年完成

明年啟用的「海天中轉大樓」將為大灣區旅客提供直接轉機設施，減省入境手續

香港國際航空學院將與內地航空培訓院校合作，於明年上半年開始互派青年到兩地機場實習，首年提供約300個名額。

支援中小企

加大資助額，「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」每間企業累計資助上限增至700萬元；「中小企業市場推廣基金」每間企業的累計資助上限增至100萬元，特別措施至2026年6月底

駐粵經貿辦將設立專責推廣中心，支援港人港企在大灣區發展

延長「還息不還本」安排六個月至明年7月底

延長政府費用寬減。由今年12月1日起，繼續減收非住宅用戶75%的水費及排污費，每戶每月寬減上限分別為20,000元及12,500元，為期八個月至明年7月底。另由明年1月1日起，繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期六個月至明年6月底。

國際貿易中心

積極尋求加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）

延長「會議展覽業資助計劃」至明年6月底 ，隨後更會推出14億元新計劃，在三年內資助超過200場展覽在港舉行。

，隨後更會推出14億元新計劃，在三年內資助超過200場展覽在港舉行。 推展亞洲國際博覽館第二期項目，連同香港會議展覽中心附近的灣仔北重建項目，大幅增加大型會展空間。

中外文化藝術交流中心

成立「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」

以電影電視串流平台三大媒體，推動港產流行文化走出香港

設立「文化藝術盛事基金」，支持國際大型文藝活動落戶香港

資助有潛質年輕藝團和藝術家，推出實習計劃予修讀文藝科目專上學生

制訂十年發展藍圖，康文署博物館增至19間，表演場地座位增加50%

鼓勵私人發展項目加入文化藝術設施，發揮市場力量以推動文化藝術發展

國際創新科技中心

推出「香港創新科技發展藍圖」，全力推動創科發展

設立100億元「產學研1+計劃」，以配對支持過百大學團隊推動科研成果商品化

配合50億「策略性創科基金」、落馬洲河套區港深創科園用地，吸引100間具潛力或代表性創科企業落戶香港，包括20間龍頭科企

新設「工業專員」，統籌創科產業及「再工業化」

招攬國際創科領軍人才，帶同業務及科研成果落戶香港

優化「科技人員入境計劃」，壯大人才庫

由2025年起分階段完成科學園和數碼港的擴建工程，提供合共約10萬平方米的額外樓面面積。正規劃東鐵線科學園╱白石角站，目標是在2033年或之前開通

國際金融中心

修改港交所主板上市規則，便利先進技術企業融資；活化GEM（前稱創業板），為中小型及初創企業提供更有效的融資平台

善用全球最大人民幣離岸中心優勢，推動市場提供更多人民幣計價產品

加強與內地市場互聯互通，包括寬免雙幣股票市場莊家交易的股票買賣印花稅

推動香港成為首選綠色融資平台，及在香港建設國際碳市場

爭取在2025年底前推動至少200間家族辦公室在港設立或擴展業務

推動金融科技發展，加強監管虛擬資產服務提供者，展開「數碼港幣」的準備工作

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責任編輯：陳麗娜