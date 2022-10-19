【獨家】施政報告：過渡性房屋擬公營化　NGO憂慮好心做壞事

▲ 過渡性房屋料加碼供應，改由政府負責興建。（資料圖片）

行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，預期多項房屋政策有大改變，據悉包括將過渡性房屋改由政府興建，訂立建屋目標，也期望任期內壓縮公屋輪候時間。有正在營運的過渡屋的非牟利機構稱，歡迎政府協助加推過渡屋，但關注政府或「好心做壞事」。

若由政府興建過渡性房屋，預期日後入住資格、租金門檻等，可跟現時公屋申請資格看齊。樂善堂總幹事劉愛詩稱，現時旗下過渡屋的基層戶，需輪候公屋3年以上、經社工評估家訪後，才有機會入住，目前以2人或3人家庭為主，不乏已輪候公屋逾6年。

劉愛詩歡迎政府或主導興建過渡屋，期望可推出措施讓基層提早入住。但她關注兩點，若政府興建的過渡屋，入住門檻跟NGO「輪候公屋逾3年」相同的話，或出現資源重疊，同時間有兩個計劃幫助同一需要的家庭。

另外目前NGO訂立的過渡屋租金，較公屋租金水平貴，一般平均月租是$3,500。若日後政府營運的過渡屋，月租跟公屋戶看齊的話，或令NGO的過渡屋面臨營運困難。劉舉例，部分由酒店房間改成過渡屋的單位，倘目前租約期滿的話，她預期酒店方面或大幅加租；若NGO只能收取公屋戶月租，約每月只有2千餘元的話，或面臨蝕本，無法營運下去，反而減少了過渡屋供應。

她期望，如果由政府主導興建過渡屋，供應量有望提升，若基層戶入住過渡屋若干年後，能夠無縫銜接上到公屋，基層家庭無須重返劏房，絕對是好事。

另一方面，施政報告也預期，政府會邀請私人發展商，參與興建資助出售房屋。據悉政府下年度會推出3幅地，容許發展商興建私人參建居屋。

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責任編輯：吳卓峰