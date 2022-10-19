【無品租霸】女租客退租留滿屋垃圾污垢　網民：如災難片現場

▲ 女租客退租留滿屋垃圾污垢，有網民形容如同災難片現場。

地獄級租客！台灣有業主將一個單位出租給一名女祖客，近日收樓時，發現單位推滿垃圾、雜物、食物殘渣，廁所更有兩桶不明液體。不少網民看過相片後都形容有如災難片現場。

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該名業主於Facebook群組「爆廢公社」發文，指本來將單位租予一個女生，近日收回單位時，「打開門的那剎那，有味道」。他分享了單位出租前後的對比照，可見單位原本乾淨整潔，附有電視、睡床、冷氣機、等傢俬。

但租客退租後來，單位卻變成垃圾屋，地板、睡床、櫃子上都堆滿雜物、食物殘渣，甚至騰不出走動空間，牆身亦有發霉的跡象，至於廁所的情況更加惡劣，到處都是黑色污垢，沐浴露、護膚品等物品散落一地，旁邊更有兩大桶啡黑色的不明液體。

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業主又分享另一個單位的景象，指該單位的租客應該是「腳踏車愛好者」，單位由玄關、地板、以至床上都滿布垃圾，當中更有一輛單車，已經沒有空間走動。

貼文一出引起網民熱議，不少人都對業主的遭遇表示同情，紛紛留言，「光看就有味道」、「根本災難片現場」、「不說我以為來到垃圾焚化廠」、「這怎麼洗澡上廁所，到處都是蟑螂吧，我的天啊！」。

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責任編輯：羅嘉欣