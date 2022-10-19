【多囊卵巢症】多囊性卵巢症可致肥不孕　中醫拆解常見病因及療法

▲ 多囊性卵巢症可致肥不孕，中醫拆解多囊性卵巢症常見病因及療法。

多囊性卵巢症是女性常見都市病之一，除了令患者體重會顯著增加，更可擾亂經期，影響受孕。台灣知名女星如胡小禎及昆凌亦一度因此症而飽受困擾。究竟患上此症的病者有何病徵？一旦患上有應該如何調理？有中醫師便於網上向大眾分享多囊性卵巢症的特徵、主要患病原因，以及改善方法。

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中醫師王心眉於其Facebook指出多囊性卵巢症是因荷爾蒙分泌異常，使得濾泡無法正常生長，導致月經不規則、遲來，有些甚至雄性激素會過量、卵巢結構失常，是很多人不孕的原因。多囊性卵巢還有其他特徵，例如短時間體重快速增加；腹部、臀部皮下脂肪特別厚；四肢毛髮特別多，有些女性甚至出現鬍鬚；在後頸部、腋下、胯下有黑色素沉積。

至於患病原因，王心眉表示，多囊性卵巢症候群被認為和遺傳、飲食、作息、壓力、環境有關。如果你的母親或血緣親屬有多囊性卵巢症候群，那麼罹患多囊性卵巢症候群的機率就大幅上升。另外，飲食習慣若以高糖、高精緻澱粉，血糖高、內臟脂肪比例較高的女性，也會有比較高的機率有多囊體質。

王心眉指多囊性卵巢症患者大多是腹部肥胖的典型體態，但也有少部分是非典型瘦瘦的患者。肥胖型的多囊性卵巢患者，治療會先協助減肥、控制血糖，很多人體重下降後，月經就慢慢恢復正常。要解決肥胖問題，她指中醫師一般會從處理痰、瘀、濕的方向著手，如以白朮、半夏、陳皮、茯苓、澤瀉等，健脾化濕，清除痰濕；丹參、赤芍等活血化瘀，提升身體的循環代謝。若有手腳冰冷的問題，會再加上乾薑、肉桂等藥來溫通經脈，增進循環。中藥可提升身體代謝能力，代謝能力好的話，減脂效率會加倍。

王心眉強調要改變多囊體質，有2件事都不可少，包括飲食控制及運動。

飲食控制

先從避免高油、高糖、高精緻澱粉開始。油炸物、甜食、麵包、含糖飲料、高糖分水果等，都是危險地雷，建議吃加工程序少的原型食物。

運動

若平時沒有運動習慣，可從簡單的徒手健身開始，在家用一塊瑜伽墊，上網找徒手健身影片就可以開始。運動強度從基礎開始再慢慢增加，運動時要達到有效運動心率，大量流汗，才有真正訓練到心肺功能。

本港婦產科專科醫生羅致廉曾受訪表示，「多囊性卵巢症」屬於荷爾蒙失調。一般有6至10%女性可能會患病，而以20至30歲為高危時期。羅致廉指，多囊性卵巢症亦可引致不育，長期患病更會令患上子宮癌的機會比一般高3倍。

雖然多囊性卵巢症在醫學上暫未能解釋成因，但婦產科專科醫生莫漪薇曾指出，相信家族遺傳的因素頗大。患者大多屬男性荷爾蒙偏多，或對胰島素的敏感度減少。

點擊睇3個多囊性卵巢症症狀，只要3個症狀當中符合2個，就會被判斷為患上此症：

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多囊性卵巢症的治療方式視患者情況而定，如患者希望懷孕，可以服食輔助排卵藥幫助排卵，增加成功懷孕的機會。如患者不希望懷孕，則可以服食避孕藥穩定月經周期，或用荷爾蒙藥通經，目的就是不要讓子宮內膜的細胞積聚而變異。

莫漪薇表示，多囊性卵巢症不一定會令患者致肥，但如因此變胖，只要減磅就可以令狀況好轉，同時糖尿、患子宮內膜癌的機會均會減少。

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責任編輯：羅嘉欣