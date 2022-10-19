【兒童教養】單親媽拒溺愛兒子被指苛刻　教出4歲仔自理能力超強

▲ 4歲仔識做咁多家務，好叻仔！

父母對孩子過分溺愛、百般呵護，甚至小孩想要什麼就給什麼。嬌生慣養的後果，便會讓孩子經不起挫折，亦容易衍生出驕傲、自私、任性等缺點，想讓孩子有獨立自理、有規律性的生活的態度和技能，那就可以向英國一名單親媽媽取經，她對4歲仔非常嚴厲，但成功教出一個自理能力超強的家居小幫手。

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據《The Sun》報道，英國一名36歲的單親媽媽Chelle Brown，被譽為全英國最嚴格的媽媽之一，她任職監獄中心的高級管理人員，有一套高標準的教養方式，且成效甚佳。

來自伯明翰的Chelle Brown，不希望成為一個不負責任的媽媽，自設了一個殘酷的警告系統，兒子River一旦越界，如；看電視、手機和 iPad 等就會對他大打出手，即使受盡批評，但她仍堅持自己的教養方式，如今已獲得回報。

Chelle對兒子要求甚高，並會訂立時限，甚麼時候必須要學識，她指，讓孩子經常接觸電子產品的父母是不負責任和懶惰的，

兒子必須在某個時候學會這樣做，我不希望我的兒子被寵壞、發牢騷、每天坐在 iPad 或手機上幾個小時並且不愛交流。

年幼的River，生活有別於同齡的小朋友，他每天起床後，要在40分鐘內完成刷牙、洗臉，把毛巾擦乾淨，擦掉地板上的水，自己穿上校服，疊好睡衣，整理床鋪，整理房間，把書包帶到桌上，吃完早餐就要刮擦盤子，沖洗乾淨，然後將其放入洗碗機中，之後穿上外套，待媽媽檢查完功課，便騎單車上學。

自理能力高

放學後，River騎著單車回家，然後掛上外套和帽子，在大廳裡整齊地排好鞋子。Chelle會讓他選擇一種健康的零食作為茶點，之後開始做功課，完成後才可以獲得「自由遊戲時間」，不過任何涉及看屏幕的電子用品都不能碰，

5 點我們喝茶點，然後 River 會幫手將碗碟放入洗碗機，收拾廚房之後有一些遊戲時間，他自己洗澡，自己穿上睡衣，我可以依靠他整理浴室。

Chelle指，2歲的River已經知道必須把洗過的衣服收起及疊起，4歲時懂得將白色和有色衣物分開洗，也擅長打掃衛生，識得清潔浴室及拖地，而兒子在睡前有半小時的歡樂時光，兩母子會一起看Netflix或看書再睡覺。

只有一次警告

Chelle承認，一些父母會覺得她太苛刻，但她不會理會別人的批評，

River在極少的情況下，唔做我要求的事或駁嘴，我會訂立警告系統，他收到了第一次警告，如果他不道歉，就會即時暫停，大多數的父母會給很多次警告，以致孩子覺得那些警告無用。

River除了聽教聽話，還很有承擔及責任感，在暑假時，Chelle建議River去除草賺取額外的收入，

River幾乎完成了整條街，並意識到紀律得到了結果。

驕傲的小幫手

Chelle是由嚴格的祖父母撫養長大，他們對Chelle非常嚴格，不准她交男朋友、不化妝、不喝酒，這導致她反抗並因偷工減料而被停學。

我15歲的時候，一位老師把我拉到一邊，告訴我，『如果我不採取行動，我最終會入獄。』我很震驚、很害怕。

所以Chelle對兒子的教養更加嚴厲，她將自己和 River 視為一個緊密結合的團隊。

River問我可否把垃圾箱拿出來，他喜歡做飯和打掃衛生，這更像是一種接受，我們必須共同努力才能得到我們想要的東西，而不是我跑來跑去追他。我想確保我的兒子有生活技能、善良、體貼，不被寵壞。

Chelle很自豪，River在四歲時已經可以將白色和有色洗滌物分開。他知道要推動什麼顏色並放入什麼設備，他知道每日必須完成家務才可以去公園或看電影。River也表示很喜歡幫助媽媽做家務，喜歡日常生活，「學校的老師告訴我，我很樂於助人。我喜歡這樣。我喜歡打掃衛生，這很有趣。」

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責任編輯︰王明芳