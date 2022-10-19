【防疫措施】施政報告未有提及再放寬時機　梁子超：港府要清楚到底等緊乜　未來一兩個月是放寬最好時機

▲ 施政報告未有提及再放寬時機，梁子超：港府要清楚到底等緊乜，未來一兩個月是放寬最好時機。（湯致遠攝）

行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，當中提到希望「抗疫不走回頭路」，要以最小代價換取最大成效，正全力與內地商討，第一個目標是在香港做「逆向隔離」，即「前置檢疫」，做到符合內地「7+3」的防疫標準，在港檢疫後閉環送到內地。有專家認為

李家超表示，要密切留意外地疫情變化、冬季流感可能帶來的風險、病毒株變異的情況，以及本地醫療系統的承擔能力等，「抗疫之路要走多久，取決於很多因素，操之過急會出亂子，會帶來難以逆轉的風險，欲速反而不能達。」

呼吸系統專科醫生梁子超認為，港府抗疫的大方向是沒有問題，但推進放寬的速度需要加快，港府需要清楚到底是「等緊乜」，若變異病毒沒有令本港疫情反彈，就應該放寬；若是待疫情減退或再沒有變異病毒株輸入個案，只是不切實際。

梁子超認為，目前有兩點值得擔心，一是隨時間導致的免疫衰減，另外是特別強勁的變異病毒株。他指本港今年因變異病毒株BA.2及BA.5引起兩波大量規模感染，暫時免疫衰減不嚴重，而且天氣並未十分寒冷，未來一兩個月是放寬的最好時機。

若待明年或更後時間放寬，梁子超認為反而更危險，因為屆時本港群體免疫衰減，再加上北美疫情反覆，只會令本港疫情反彈更嚴重。

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記者：李榮忠