【週末好去處】賽馬會齡活城市計劃「齡活市集」　手作展品X互動體驗X工作坊

▲ 賽馬會齡活城市計劃設有市集及不同的工作坊。（圖片由品牌提供）

踏入秋天，一家大細除了到戶外郊遊、欣賞紅葉，有沒有想過逛商場都可以拉近彼此之間的距離？機會來了！今個月（10月）22至23號（星期六、日），第一埸「齡活市集」將於尖沙咀iSQUARE國際廣場舉行。屆時市集攤位將會展示長者及不同年齡人士跨代合作的傳統手藝同創作，適合一家大細、三代同堂一起參觀。

現場還有工作坊及互動體驗，讓大家一起學、一起玩！費用全免！另外兩場的「齡活市集」亦將於11月12-13號及11月19-20日舉行，千萬不要錯過任何一場「齡活市集」！

「齡活市集」詳情

第一場：

日期：2022年10月22–23日（星期六、日）

時間：早上11時至下午7時

地點：尖沙咀iSQUARE國際廣場3樓

第二場：

日期：2022年11月12–13日（星期六、日）

時間：早上11時至下午7時

地點：荃灣愉景新城L1中庭

第三場：

日期：2022年11月19–20日（星期六、日）

時間：早上11時至下午7時

地點：中環街市1樓INNO體驗區

工作坊內容涵蓋不同範疇（如製作水苔球、迷你花牌、石頭畫、將舊衣升級再造為背包、透過遊戲模擬長者感官等），名額有限，先到先得，網上報名請按此。

大家逛商場時可以留意《齡活商場約章》標誌，「賽馬會齡活城市計劃」推出了《齡活商場約章》，鼓勵商場充份考慮不同年齡訪客需要，為長者及所有人士提供方便及無障礙的環境，實踐長者及年齡友善措施及服務，大家就「行得更加舒適便利」！參與約章的商場請按此瀏覽。

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責任編緝：蕭雅文