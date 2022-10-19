「香港中學生職業專才教育比賽2022」決賽  12隊伍作品涵蓋房屋、交通、公共設施  以創意塑造美好的社區

科技日新月異、世界發展迅速，書本上學到的知識，需要其他技能配合以應付各種挑戰，因此。職業專才教育(VPET)讓學生上堂學習之外，還安排學生走入真實職場崗位，親身處理各種實務工作，從中了解自己的興趣、能力及專長，為未來生涯規劃做準備。企業技術學院網絡 (CTAN)則有助推動職業專才教育，為學生提供一個上流的機會。

CTAN的成立是因應社會對技術人才需求不停增加， CTAN由六大學院組成，全都是擁有豐富人才培訓經驗的機構，包括中電學院、香港國際航空學院、香港建造學院、生產力學院、港鐵學院、以及中華煤氣培訓學院，並由香港專業教育學院工程學科在職培訓組提供秘書處支援。為了推廣職業專才教育(VPET)，讓中學生對VPET有更多認識，CTAN今年再次舉辦「香港中學生職業專才教育比賽」，吸引了一眾學校自組隊伍參加。

今年的比賽以「怎樣以職業專才教育技能塑造一個更美好的社區」為題，鼓勵學生發揮創意，利用職業專才教育學到的知識技能改善社區問題。是次活動反應非常踴躍。早前已選出12組隊伍於今日（10月8日）進行決賽，他們逐一在評判團面前介紹提案構思及接受提問。同學們對自己的作品充滿信心而且準備充足，對評判的提問都能輕鬆應付。

機電工程署署長彭耀雄先生, JP表示，今次比賽是慶祝特區政府成立25周年其中一個重要活動，推廣VPET及CTAN之外，亦可透過比賽展現同學對如何改善香港居住環境的看法。12組參賽隊伍的作品涵蓋廢物處理、交通管理、公共設施、綠化項目及照顧長者等不同範疇，從多角度出發，致力塑造一個更美好的社區。

▲ 機電工程署署長彭耀雄先生, JP專程到來擔任評判，表示所有隊伍的作品均很有創意。

智能垃圾收集及分類

美好社區當然有乾淨衞生的環境，那就要先處理好垃圾問題。港人每日製造過萬噸垃圾，如何從各區收集及分類呢？明愛聖若瑟中學的同學想到在垃圾桶安裝智能裝置，當感應到重量超過90%表示需立刻清理，為垃圾車提供參考數值，規劃最佳的垃圾收集路線。

▲ 明愛聖若瑟中學作品「智能綠徑」，協助垃圾車規劃最佳路線，快速收集垃圾。

香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學將焦點放在垃圾分類上，構思出「智能垃圾分類站」。垃圾站內設有自動收垃圾分類裝置，並自動進行一些簡單的拆除、清洗、切碎等工序。智能機械人會拾起一些散落在垃圾站周圍的小型垃圾，減輕街道清潔工的工作。

▲ 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學「智能垃圾分類站」採用太陽能發電，免卻用電的需求，為節能出一分力。

將科技融入交通管理

我們每日得靠交通工具上工返上學，是日常生活不可或缺的部分，香港管理專業協會羅桂祥中學及新生命教育協會平安福音中學第二隊看到改善社區，可以由交通入手。香港管理專業協會羅桂祥中學的同學親身經歷在新界西北乘搭輕鐵時，乘客只集中使用列車的第一卡，少用第二卡，造成車卡載客量不均的情況，於是他們想出於車尾設置相機拍照，利用AI估算車廂內人數，將計算結果實時傳到乘客手機應用程式內，鼓勵乘客使用較少人的車卡。

▲ 香港管理專業協會羅桂祥中學的「輕鐵易」，以一個鏡頭配合人工智能技能，致力解決乘客只逼進第一車卡的問題。

佛教沈香林紀念中學的同學有感長者容易迷路，所以想出利用AI裝置協助長者單獨出行，例如以人工智能辨識技術辨識長者身邊的指示牌，透過長者的手機語音讀出當前位置及車站資訊；迷路時，只要啟動語音導航便可引導長者回家或聯絡家人等。他們更找來10位長者及年長校工做測試，其中8位給予4或以上評分(5分為最高分)，表示相當滿意。

▲ 佛教沈香林紀念中學的同學留意到長者很多時在家人陪伴下才肯外出，所以構思出「道聽途說」裝置，利用AI協助長者單獨出行。

新生命教育協會平安福音中學認為傳統公共洗手間有重新規劃的必要，因而設計了「智能洗手間」。他們用偵測器監測廁格及門外排隊人數，然後將數字上傳網頁及手機應用程式，從而協助分散人流。另外，在廁所增設自動沖水、冚廁所蓋、地板殺菌、吹風等裝置，加強清潔效果；亦在傷殘人士廁所加裝LCD顯示器、感應器，當鎖門後發現未有人行出門外時，系統將自動通知保安中心；廁格內的人士需要時亦可按動緊急按鈕，向保安中心尋求協助。

▲ 新生命教育協會平安福音中學的「智能洗手間」，不單優化公共洗手間的排隊及清潔設施，更在傷殘人士廁格加裝感應器、緊急按鈕，保障使用者在廁格內的安全。

創建多元社區

要建立一個美好社區，需要多方面的職業專才配合，中華基督教會扶輪中學的同學想出「樂安居」社區設施這個構思，他們善用職業專才的不同才能，應用於園景設計、環保設施、遊樂場設計上。社區內的過渡性房屋則以組裝合成，快速搭建的方式有利應付社會對房屋的逼切需要。社區坐落港鐵站旁，便利的交通配套展現鐵路及相關運輸系統專才的專業技能及知識。

▲ 中華基督教會扶輪中學的同學，善用各方面的職業專才打造「樂安居」。

比賽當日還有很多精彩作品，究竟哪個隊伍勝出？ CTAN在2022年11月5日（星期六）下午2時至5時將於D.PARK愉景新城舉行的「香港中學生職業專才教育比賽2022頒獎典禮暨作品展覽」，到時將公布得獎名單，大家一於到場支持及見證冠軍隊伍的誕生。

(特約)