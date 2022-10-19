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【日本開關】愛知縣吉卜力主題樂園11月1日開幕　入場須預約抽籤【內附連結】

休閒消費 12:51 2022/10/19

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「吉卜力主題樂園」將會重現《哈爾移動城堡》和《魔女宅急便》、《龍貓》等經典場景。（官網提供）

日本開關，一眾「回鄉人士」除盡情享受當地美食美景，更加要去這個下月11月1日開幕的景點——吉卜力主題公園。公園適合親子同遊之餘，三五好友更可以瘋狂打卡，尤其是身為日本動畫電影迷的話，更絕不能錯過！

位於日本愛知縣的「吉卜力主題樂園」是一座真正的吉卜力主題遊樂區。不同於以室內室外展示為主的東京三鷹吉卜力美術館，「吉卜力主題樂園」位於原本的萬國博覽會會場「愛‧地球博記念公園」，是愛知縣政府與吉卜力工作室合作打造。

目前已經陸續釋出少園區內的劇透，將會重現《哈爾移動城堡》和《魔女宅急便》、《龍貓》等經典場景，宮崎駿動畫迷一定不能錯過！園區規劃分為五區，其中「怪物之鄉」及「魔女之谷」2個園區預定2023年開放。

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吉卜力主題公園公布了售票規劃，採指定日期、入場時間的預約制，官網現已開放11月、12月及明年1月的售票，申請後會抽籤，每個園區每人可申請一次，每次最多可填6張票。（3歲以下不列入計算）要注意的是，為了防止轉售圖利，入場時會隨機抽驗證件確認實名入場。

記者：王嵐

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