【下流上車族】林敏驄花盡下流手段圓「上車」夢　得公屋等同人生贏家？

TVB台慶劇《下流上車族》雖然僅播出兩集，因憑題材寫實貼地及有林敏驄﹑江美儀及鮑起靜等生鬼演繹，由此外間反應不俗，TVB更即報《下流上車族》的首集收視，跨平台直播收視高開23.2點，成績相當不錯。

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為「上車」不惜一切

《下流上車族》劇情講到毓霞（鮑起靜飾）與兒子閔家寶（林景程飾）私訊期間，意會到阿仔根本無意接她到日本居住，故利用志明（林敏驄飾）威逼家寶回港處理公屋加名之事。

家寶回港後，毓霞向志明表明二人屬於母子關係，允許他在其海景公屋加戶籍，引起家寶不滿。

隨後，劇情將會講到志明的女兒車蔓蔓（羅毓儀飾）露宿街頭，搏取提早分配公屋的機會；大女兒車芊芊（郭柏妍飾）更以假結婚手段去抽居屋，最後志明更把心一橫，竟認母親的情敵毓霞作母，想騙取這「老小三」的公屋單位，努力說服霞把自己一家加入霞的公屋名冊，意圖再用公屋換居屋，相信觀眾定必看得更為投入。

▲ 《下流上車族》很好看。

得公屋得天下？

其實不少網民大讚這部劇甚有共鳴，皆因香港樓價高企要「上車」並不是易事，年輕人要結婚買樓更難上加難。

即使你很幸運能夠成功買樓，都會變成「樓奴」供樓供足幾十年，難怪在香港買樓一直是大眾非常關注的議題。

早在多年前，網上已有篇《公屋潮文》引起廣泛討論，並表示「得公屋得天下」絕對為人生贏家，皆因公屋租金平只需要幾千蚊，但若果私樓的租金至少五位數字「走唔甩」，即表示一個月的人工基本上貢獻給業主，更加不要想去旅行﹑出街消費，真是吃餐飯都要「諗過度過」，難怪不少人都恨有間公屋揸手。

▲ 住公屋是王道？

間隔實用生活配套

而且，不少的私樓實用面積低，相反公屋間隔實用，實行用盡每一寸土地，裝修費用也可慳不少。

加上公屋周邊的生活配套亦相當有吸引力，附近一定有街市和超市，亦會有不少餐廳任君選擇，美食包羅萬有，絕不會令你想到頭痕。

至於部分屋邨甚至坐落地鐵站口，如坪石邨、牛頭角上邨、元州邨，交通便利過私人樓。更特別的是，個別屋邨坐落名校校網，小朋友可以在統一派位階段與人公平競爭，家長毋須儲過千萬買豪宅，毋須租用郵箱，同樣可為仔女爭取入名校機會。

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公屋再轉居屋

另外，住屋最煩就是維修，特別是私人屋苑大維修的昂貴洗費，當你辛苦十幾二十年先供完一層樓，結果又要付維修費，真是沒完沒了。

除租金間隔實用等外，不少人都希望以公屋再轉居屋，皆因政府每次出售居屋單位，都會預留大量名額給綠表申請者，亦即是公屋住戶及部分合資格等候「上樓」的公屋申請戶，故「上車」機會容易不少。

不過當然每個人的看法不一，有些人努力儲錢買樓，不介意做「樓奴」，只希望有個屬於自己的地方，所以最重要的是知道自己的方向，亦不因住屋問題介意自己的出身。

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