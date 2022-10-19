【施政報告】推「行政長官表揚榜」獎勵計劃　公務員工會憂「攞唔到糖輸埋間廠」

▲ 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭。（資料圖片）

行政長官李家超在《施政報告》提出，更新《公務員守則》，闡明現今公務員應有的基本信念和操守準則，並強化賞罰制度，推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，由明年起定期公開表揚優秀並具示範作用的團隊或人員，激勵公務員不斷求進，如有表現欠佳的人員經督導和輔助後仍沒有改善，應及時終止聘用，亦即坊間提出多時的「KPI」制度。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，推出計劃「無可厚非」，但要視乎制度針對的是哪一個層次的公務員。他指出，如計劃針對高級公務員則相當「可取」，可帶來良性競爭；但計劃若包括基層公務員，則尚有商確地方。

梁籌庭解釋，基層公務員只能執行上司所交代的政策，並無實際權力，而他們本身已有每年一次的考勤制度，現時新增計劃亦僅屬衍生。

李家超指，設立計劃是為提升公務員「治理能力」和「治理效能」。但梁籌庭認為，現階段未能預測計劃是否能達到目的，指公務員並非政策制定者，只是執行者。故政府若要推行賞罰制，則要包括政策制定者，看本身政策制定是否達標。

他舉例指，「達標」標準難以界定，很多政策未必受市民歡迎，執行的基層公務員易受市民詬病。如現時防疫政策為大量市民帶來不便，決定政策者是「局長」，「但一直比人鬧到七彩嘅執行者係我哋公務員」。他續指，即便最近推出的「0+3」對不少人而言是「好政策」，但無論如何執行，市民始終會有不同程度回應，而實際「受炳人」一定係公務員。

梁籌庭又預料，如獎賞制度覆蓋高層公務員，高級管理人員將來行事將更加「三思而後行」，未必敢於嘗試推行新政策：「獎賞每人都想要，最後得不償失咁點算？」

梁籌庭建議，如政府必定要推行獎罰制度，政府高層需與基層多溝通，釋除他們的疑慮：「唔好畀佢哋覺得攞唔到糖，輸埋間廠。」

▲ 資深人力顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍。（資料圖片）

資深人力顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍則對設「行政長官表揚榜」獎勵計劃態度正面：「公務員都係受聘，經濟環境唔好，大家對工作有要求，設KPI係好普通，政府亦唔應該有冗員。」

但周綺萍亦同意，在政策層面上，難單純以KPI衡量其工作成效，不受市民歡迎未必代表不是好政策，有時亦要考慮政治因素，需要全盤考慮。而在政府不同崗位，考量因素亦應有所不同，她舉例指：「消防員唔係出得越多call越好，亦唔係接得少就唔好，而係用抵達時間等因素評價。」

周綺萍建議，高層公務員工作表現可從管理能力等方面判斷，如團隊是否積極、又或是在一年內成功推行的政策數量界定。

至於獎罰制度會否令公務員因怕犯錯而固步自封，周綺萍則不太膽心：「錯係一個問題，KPI低都係一個問題。以前就係咁，唔做就無錯，宜家有KPI就可以改咗佢。」

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記者：黃穎津