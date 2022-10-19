【日本兔島】日本兔島數量銳減僅餘400隻　疫情影響缺遊客餵食難生存

▲ 兔島的兔子因疫情影響，數量大大減少！

受到疫情影響，各地各國的遊客都大大減少，日本兔島大久野島亦受影響！當地的兔子向來依賴遊客買飼料餵食，疫情下令兔子難生存及捱餓，加上春季的繁殖季節，島上的兔子數量大大增加，令他們糧食及用水情況大受影響。

管轄大久野島的環境省廣島事務更表示：「3年來因為疫情導致兔子缺少觀光客的餵食，島上野兔數量激減至大約400隻。」

日本「兔島」之稱的大久野島位於日本瀨戶內海，是一個無人島，是二戰時製作化學武器的地方，又名「毒氣島」。當時兔子用作實驗，戰後就一直留在島上，更自然繁殖至約千隻。「兔比人多」的兔島，大家只要一到達碼頭，就會看到一堆等待餵飼的兔子，不過在疫情影響下，他們的數量已大大減少，約得400隻。

官方指因沒有遊客減少，兔島的餵飼率亦隨之而減少，出生量受到影響。環境省曾表示不鼓勵市民及遊客餵飼兔子，但遊客一向都會餵飼，令兔子不愁糧食，所以疫情下，兔子出現缺糧、缺水危機，成為疫情下的受害者之一。而渡輪公司亦免費派發兔糧，拜託到兔島的民眾餵食給兔子。

消息一出，不少網民表示很想念兔島的兔子，「好掛住佢哋」、「兔仔同鹿都好慘，冇野食！」、「以前見親你地都會帶一筒麥皮！」、「兔仔見親我地派食物都好熱情！」

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責任編緝：蕭雅文