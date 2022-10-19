  • 25°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 12:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工人姐姐】逾10年主僕情如家人　港媽生日好姐姐夾份送鑽石鏈

育兒經 12:26 2022/10/19

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

睇相都覺得溫馨！

請姐姐真是靠運氣，請得好姐姐猶如神之手能夠扶助打理好頭家，但如果視家人般對待就少之又少！最近有港媽在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」分享家中好姐姐的好人好事，非常窩心。

最新影片推介:

不少人每隔一段時間就會轉工，一份工做5年已經算長，何況做足10年以上！港媽這個姐姐就做了超過10年，更視僱主如一家人，每年僱主的生日都會送上驚喜，除了親自下廚煮晚餐外，還夾份送鑽石鏈做生日禮物送給港媽。

港媽表示，每年姐姐都會「絞盡腦汁」準備生日驚喜給她，之前她女兒生日，甚至親自整「銀紙花」作禮物，連她都自嘲：「老老實實我買份玩具都係三幾百，姐姐仲豪過我。」而姐姐更會整傳統的印尼飯給女兒開生日Party，認真有心。


點擊下圖看網民留言:

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警
15:03 2022/09/17
【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警
【外傭如家人】照顧兩少主10年如家人　工人姐姐患病返鄉換腎機場送別相擁
12:28 2022/09/21
【外傭如家人】照顧兩少主10年如家人　工人姐姐患病返鄉換腎機場送別相擁
【育兒心得】 媽媽用ipad吸引女兒方便餵飯 工人姐姐有樣學樣釀成壞習慣
15:41 2022/10/06
【育兒心得】 媽媽用ipad吸引女兒方便餵飯 工人姐姐有樣學樣釀成壞習慣

你可能感興趣

【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警
15:03 2022/09/17
【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警
【外傭如家人】照顧兩少主10年如家人　工人姐姐患病返鄉換腎機場送別相擁
12:28 2022/09/21
【外傭如家人】照顧兩少主10年如家人　工人姐姐患病返鄉換腎機場送別相擁
【育兒心得】 媽媽用ipad吸引女兒方便餵飯 工人姐姐有樣學樣釀成壞習慣
15:41 2022/10/06
【育兒心得】 媽媽用ipad吸引女兒方便餵飯 工人姐姐有樣學樣釀成壞習慣
家庭教育 網絡熱話 Facebook群組 印尼 Facebook

最高瀏覽

【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
11:31 2022/10/18
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
18:46 2022/10/18
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
【當奴離婚】DJ當奴驚爆與張詠恩離婚5年　Donald指不涉及第三者：今世緣盡
10:51 2022/10/18
【當奴離婚】DJ當奴驚爆與張詠恩離婚5年　Donald指不涉及第三者：今世緣盡