【工人姐姐】逾10年主僕情如家人　港媽生日好姐姐夾份送鑽石鏈

▲ 睇相都覺得溫馨！

請姐姐真是靠運氣，請得好姐姐猶如神之手能夠扶助打理好頭家，但如果視家人般對待就少之又少！最近有港媽在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」分享家中好姐姐的好人好事，非常窩心。

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不少人每隔一段時間就會轉工，一份工做5年已經算長，何況做足10年以上！港媽這個姐姐就做了超過10年，更視僱主如一家人，每年僱主的生日都會送上驚喜，除了親自下廚煮晚餐外，還夾份送鑽石鏈做生日禮物送給港媽。

港媽表示，每年姐姐都會「絞盡腦汁」準備生日驚喜給她，之前她女兒生日，甚至親自整「銀紙花」作禮物，連她都自嘲：「老老實實我買份玩具都係三幾百，姐姐仲豪過我。」而姐姐更會整傳統的印尼飯給女兒開生日Party，認真有心。



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責任編輯：王明芳