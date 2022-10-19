【乳癌治療】澳洲研究：特定濃度的蜜蜂毒液　能有效殺死乳腺癌細胞

▲ 澳洲研究：特定濃度的蜜蜂毒液能有效殺死乳腺癌細胞。

乳癌是不少女性的頭號憂慮，是本港婦女最常見的癌症，女患者數量為各癌症之冠。而近年乳癌有上升和年輕化趨勢，每14名女性就有1人患乳癌。針對乳癌治療，有澳洲研究指出，特定濃度蜜蜂毒液，能殺死乳腺癌細胞，同時對體內正常細胞的影響甚微。

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哈里珀金斯醫學研究所和西澳大利亞大學合作，提取來自西澳州珀斯的312隻蜜蜂和大黃蜂的毒液，測試毒液對各類型乳腺癌的療效，其中包括治療藥物較少、復發率較高、存活率低的「三陰性乳癌」；研究結果已發表於《自然精準腫瘤學》期刊。

研究人員發現，特定濃度的蜜蜂毒液可以在1小時内，將三陰性乳腺癌細胞及HER2乳腺癌細胞完全消滅，同時對體內正常細胞的影響不大。其中，西澳大利亞大學博士Ciara Duffy指出，癌細胞的生長和復製依靠人體内信息傳遞通路，而蜜蜂毒液中的蜂毒素，可於20分鐘內干擾並封閉癌細胞傳輸的主要通路。

促進化療作用

另外，研究也指出，蜂毒素或可促進化療作用。研究人員使用帶有腫瘤的白老鼠實驗，將蜂毒素與紫杉醇等現有化療藥物混合使用，發現蜂毒素可刺穿白老鼠體内癌細胞膜，令化療藥物更好地進入細胞，有效減低腫瘤生長。

乳癌成因

適逢10月為國際乳癌關注月，TOPick邀請臨床腫瘤科專科醫生潘智文接受訪問，講解乳癌成因和高危因素。她指出，乳癌成因眾多，基本上分為環境因素及基因因素。在環境因素方面，高脂肪高紅肉、低纖維飲食、缺乏運動、煙酒過多等生活飲食習慣，都是乳癌誘因。此外，有些市民服用避孕丸或荷爾蒙補充劑，也可能會增加罹癌風險。潘醫生也解釋，「三陰性乳癌」亦即非荷爾蒙陽性、非HER 2型的乳癌。傳統來說比較惡性，擴散性及生長速度相對較快，患者年齡也較年輕。

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責任編輯：羅嘉欣