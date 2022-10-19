【流鼻血】小朋友秋天一星期流足3次鼻血　中醫5招解救法+正確止血步驟

▲ 很多小朋友一到秋天就經常流鼻血，中醫教各位家長點樣處理。

近日天氣轉涼變乾爽，小朋友成日流鼻血點算好？有港媽指小朋友一星期流足3次鼻血，感到擔憂上網求助，其他家長表示自己仔女都頻繁地流鼻血，大家集思廣益分享減少流鼻血方法。家長不用擔心，中醫師解釋點解秋天易流鼻血，並教簡易正確止血方法，更分享由日常習慣飲食做起可減少發生流鼻血、推介滋陰潤燥食療。

小朋友一星期流足3次鼻血

有港媽早前在網上討論區「親子王國」發帖，指出小朋友最近流鼻血流得比較密，「好似今個星期咁流咗3次」，有次是在早上返學前撩鼻進行快測之後流鼻血，隔數日又流，有時候是半夜瞓覺時流鼻血，情況很頻繁，她問其他媽媽網民是否需要看醫生，有否推介，希望齊齊集思廣益。

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有關帖文引起其他家長分享孩子類似的情況，有媽媽表示小朋友近來常流鼻血懷疑是天氣開始乾，另有網民的兒子之前密集地流鼻血，臨睡及上學前在鼻窿外圍及在鼻內塗少許花士令，情況改善了。一眾家長明白孩子流鼻血帶來的困擾，「我女都係，怕怕」。更多網民意見及分享點擊以下圖片︰

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中醫講解入秋易流鼻血

秋天流鼻血很常見，尤其小朋友。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在其facebook專頁分享了有關「入秋容易流鼻血？」的帖文，梁尹倩醫師解釋秋天讓人口乾舌燥，不時想咳兩聲，甚至鼻腔傳來血腥味，鼻水出現血絲，這些症狀都是受到秋燥的影響，有些人鼻黏膜本身較薄，天氣乾燥令鼻黏膜變得特別乾；如果加上平日有搓鼻、挖鼻的習慣，或者多吃煎炸油膩、重口味食物，加上睡眠不足，就更容易流鼻血。

如果小朋友流鼻血，家長首先要為小朋友止血，有不少人錯誤地按着鼻上方鼻樑及仰頭。梁尹倩醫師教大家正確流鼻血處理方法，其實很簡單︰

1. 先將頭微微向前垂低，用手指輕按壓兩邊鼻樑；

2. 改為用口呼吸；

3. 約1至2分鐘後放手，如血仍然流出就重覆上述動作至止血為止；

4. 如果超過10分鐘仍未止血，或者出現次數頻密，例如一周數次，建議就醫處理。

5招解救法

長遠而言，梁尹倩醫師指出想減少流鼻血的情況，宜滋陰潤燥，包括以下5項方法︰

．適時補充水份，適量飲用蜂蜜水，

．睡覺時床邊可以放一杯水，

．有需要可以用蒸氣潤鼻以保持鼻腔濕潤，

．少吃煎炸油膩食物，

．適量飲用涼血滋潤湯水或茶療，例如茅根有涼血止血、清熱利尿的作用，蓮藕亦有清熱解渴、止血化痰、養胃滋陰的功效。

雪梨茅根茶

功效：潤肺涼血止血，紓緩因乾燥而流鼻血的症狀。

材料：雪梨1至2個、雪耳半塊、新鮮茅根40克（約1兩）、麥冬9克、冰糖適量

做法：

1. 所有材料洗淨，雪耳泡水至軟身瀝乾，把底部剪掉後切件；雪梨去皮去芯切大塊備用。

2. 鍋中加入約1000毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮約40分鐘，最後下冰糖調味即可。

內容獲「CheckCheckCin」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕