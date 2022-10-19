【英文老師】每日交錄音兼留堂凌晨收短訊　中學生不滿被老師狂谷英文反捱批

▲ 有中學生不滿被老師狂谷英文。

從小打好英語基礎，有助日後的語文能力發展。一名中學生在網上投稿稱，老師要求他們交英文錄音、每日留堂20分鐘等，他不滿被對方狂谷英文，有感壓力很大。不過，有同校師兄師姐為老師平反，認為她只是盡力為學生補底，形容她是一位好老師。

該名中學生在IG專頁「名校Secrets」投稿表示，他就讀一間位於天水圍的中文中學（簡稱中中），直指英文老師用盡方法谷學生英文︰

當學生生活只有英文咁，差唔多每日都要錄音讀英文……佢上英文堂問字，唔識俾1分鐘你查字典，答唔到全班罰抄100次。

最新影片︰

受壓下讀書帶來反效果？

更令他不滿的是老師經常在WhatsApp「炸機」，甚至凌晨4時已發短訊，連放假亦不能倖免。加上每日下午1時30分放學，老師卻要他們留堂至1時50分，他有感老師種種做法都在折磨人︰

唔係個個都適合用迫同有壓力嘅方法去讀書，咁樣做可能只會有反效果，令到大家更加討厭英文。

他曾向家人講述事件，但他們認為只因他不乖才被老師這樣對待。他卻覺得老師專找他麻煩，例如不讓他穿外套，他想投訴老師，家人只覺是小事而已，他坦言「我真係覺得好大壓力」。

同校師兄師姐為老師平反

中學生的投稿引起網民熱議，更有同校師兄師姐留言，一位中六師兄表示「我跟咗佢6年……唔覺有咩問題」，他承認老師會留堂，初中時甚至被她留堂至晚上9時，但他認為「入唔到英中就自然要喺CMI（中中）入面更加努力讀返好啲英文」。他分享該名老師要供養媽媽和姪女，每晚9時前哄姪女睡覺，翌日一早起身批改學生的功課。他欣賞老師用心教學︰

如果你有留意啲作文，佢啲feedback無論進步定退步都會超過三項，仲要係句句到肉，令你知道要點改善。

他指家事沒影響老師教學的水平，反問「你咁耐有冇俾佢罰全班抄啊？」、「你哋上堂咁hea，唔俾壓力你哋，會自動自覺攞起字典查？」他認為可能是投稿的同學抗壓力有待改進，為老師平反「佢做咁多都係同其他老師差唔多人工」。另有同校師姐建議他不喜歡大可以轉校，並分享︰

如果你到中六，就會知道點解佢會咁樣教書，佢只不過係幫緊你補底，同學唔好磨滅一個咁好嘅老師。

點擊睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳