【職場文化】世上有種人有事相求乜都得 鄭丹瑞：用佢的時候乜都唔得

▲ 鄭丹瑞分享職場文化。

「我有個朋友，最近走嚟搵我，講到自己幾咁幹勁沖天，只不過係懷才不遇云云。佢仲實牙實齒講到，如果我能俾多一個機會佢，佢一定會赴湯蹈火，將自己嘅才能發揮到百分之三百！」損友甲在損友吹水大會上，講述他的一次請人經歷：「雖然我公司唔缺人，但係我又覺得可以俾佢一試，於是就約佢傾下佢嘅工作範圍。誰不知，佢求我嘅時候就乜都得，到我真係搵佢坐低傾，佢就列出十大條件：『我希望可以home office、我要請幾個淨係俾我用嘅下屬、我唔會OT……』我聽佢講到第三個條件，已經即刻埋單走人，再傾落去都係嘥我時間！」

「呢類人好多，我都見唔少。」好事之徒和一眾損友分享他們的遭遇。他們的結論就是：「世界上有種人，求你嘅時候乜都得，用佢嘅時候乜都唔得。」

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曾經有位朋友，三番四次懇求我讓他一起搞劇本，因為他對編劇很有興趣，希望加入創作的世界。「我可以不眠不休、任勞任怨、隨傳隨到！」我信以為真：「咁你明早十點鐘，嚟我公司傾下我下一個準備開拍嘅故事大綱啦！」

他面有難色，問道：「咁早？」「咁午飯後過嚟囉！」我夠體貼了吧？皆因我早已習慣了編劇不能早起這個藉口。「但係我要返工，可能要六、七點鐘後先至可以嚟得到。其實，點解唔可以遷就吓我，視像會議傾劇本呢？」他反問我。我，啞口無言。

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