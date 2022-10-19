【食用安全】超市買白菜滿佈黑點以為發霉　農務專家解真相：有黑點更好

▲ 市民在超市買大白菜，發現滿佈黑點以為發霉。

選購大白菜時，有發現菜上不時會有一些黑色點狀物嗎？日前有網民就在一間連鎖日式超市買大白菜，因看到貨架上的菜全部都有許多黑點，不確定是發霉或是長蟲而沒有買下。其實有日本農務專家曾解構，大白菜上出現的黑點不是污垢，亦非變壞迹象，反而是比普通無黑點的大白菜更有營養價值！

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有網民上周五（14日）在Facebook群組圖文並茂發帖，指剛才想買日本旺菜（大白菜）煮千層鍋，但就發現菜上有許多黑點：

見到全部都有好多黑點，唔知係發霉定係蟲......

事主續稱，之前已試過一次買一棵外表漂亮的大白菜，但發現裏面每一層都有許多黑點，最後全顆丟掉：「呢次原棵（顆）嘅外面都咁，裏面唔知會黑成點，睇見我頭都痕埋。」事主之後嘗試向整理蔬菜的工作人員詢問，是否仍有其他存貨，惟工作人員走向貨架一看，就向事主回覆並非發霉，可安心食用。

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事主後續回應網民，指自己其後在另一日式超市買了沒有黑點的大白菜，烹調千層鍋。帖文也引發網民熱烈議論，點擊睇更多網上留言：

究竟大白菜上出現黑點是否可食用？日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》就曾請來一位農務專家，解釋大白菜上出現「小黑點」的迷思。

專家指出，大白菜上出現黑點，其實是由於大白菜的細胞內的「多酚」，在吸收過多養分，而脹破出現在表層上，因接觸到空氣，才形成黑點。進食不僅對人體無害，更是比普通白淨的大白菜更有營養，顯示是吸收了更多養分，可正常食用。

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責任編輯：羅嘉欣