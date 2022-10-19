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【周末好去處】鯉魚門三家村3大打卡位　石礦場+燈塔睇日落最有情懷

休閒消費 12:50 2022/10/19

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油塘站附近的鯉魚門石礦場，是近年不少人的打卡勝地。

今星期秋意漸濃，放假期間如果沒有外遊，行山或在城市作短途遊，都是秋日的好去處。位於油塘站附近的鯉魚門，當中的茶果嶺村和三家村，都是近年不少人的打卡勝地，在天氣清涼的陽光日子，花大半日時間兜個圈，絕對是放電的最佳選擇。

前往鯉魚門的三家村，如由港島出發，可選擇由西灣河乘渡輪便可直達，船程只約10分鐘。或者可油塘站A2出口徒步約20分鐘前往，或轉乘24號綠色小巴可至三家村渡輪碼頭。

打卡位1：燈塔

在三家村內，仍有不少棚屋沿海濱而建，並有不少海鮮檔、酒家和食肆，因這裡是熱門的食海鮮地點，不少人都慕名專程而來。

自三家村入口經過多間海鮮檔後，一直向前行便到石灘，在巨岩堆疊中有一座燈塔，是不少人的指定打卡位，在此遙望對岸筲箕灣的漁港景緻，日落時份尤其漂亮，不過石灘有不少丟棄物或玻璃碎，要倍加小心。

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打卡位2：天后廟

在石灘燈塔沿鯉魚門海傍道前行，約5分鐘可到另一打卡位：天后廟。此廟是1753年，由當時盤踞鯉魚門海域的海盜鄭連昌建成。雖歷經歲月，外觀相信亦經過修葺，但仍保留歷史風情，感受百年前於香港東面海域的沿海民眾，如何迎戰海盜的場面。

打卡位3：石礦場

循天后廟直行，幾分鐘後就看到「石礦場」的指示牌，從窄巷入口行走過矮坡，就可望見一片綠茵而荒涼的海角之地，這裡便是舊石礦場的遺跡，此處的節石嶙峋，加上高及腰身的長草，近年被不少本地遊人發掘，除前來拍照，更成為拍婚紗照勝地。

石礦場景色優美。（經濟日報圖片）

此大草坪面向由筲箕灣至杏花邨一帶的景緻，海風徐來倍覺寫意。這些有不少打卡位，如荒廢的石屋，或石灘下節凸而出的巨石，或芒草後的夕照等，等待遊人慢慢發掘。

交通

港鐵西灣河站A出口，步行約10-15分鐘可到達鯉景灣一帶。 由西灣河碼頭搭船前往鯉魚門三家村碼頭，航程約15分鐘。另外，亦可直接在港鐵油塘站A2出口，轉乘24號綠色小巴至三家村渡輪碼頭。

記者：陳家昌

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