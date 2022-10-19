【奢華品牌】湯唯擔任LOEWE大中華代言人　推Puzzle Bag新加Donut金屬鏈改良版

▲ 西班牙奢華品牌LOEWE請來湯唯擔任大中華的代言人。

LVMH Group內品牌如雲，縱使同一門下，其實大家都是競爭對手。LOEWE在這方面受寵程度雖不及Louis Vuitton和Dior，但憑著創作總監Jonthan Anderson的努力，品牌去年收入大漲差不多接近5億歐元﹗而當中成功因素是因為多個手袋款式相繼大熱，而來到秋冬系列更有不少新袋款陸續推出，大家又看看這些新作能否跑出？

自2013年Jonthan Anderson加入LOEWE後，品牌由過往的沉睡狀態一躍成為真正經常被人掛在口邊的高級時裝品牌，畢竟高級時裝品牌市面上多的是，但能否入屋？

又或是爭相購買又是另一回事﹗看看LOEWE的Puzzle Bag，又或是連續兩次和日本動畫大師宮崎駿創立的吉卜力工作室合作推出的聯乘產品，均賣過滿堂紅，就可以知道這位年僅只有38歲的時裝設計師，在商業和創意上兩者取得極佳平衡。

在新一季秋冬系列上，暫且將服裝不提，將焦點放在大家最想擁有的手袋身上，一早已成為品牌招牌作的Puzzle Bag，依然是大家重點所在。Jonthan Anderson在沒有太大改動的情況下，將新版的Puzzle Bag變作有著品牌字樣的皮帶，又或是可按女士們的喜好，購買多一條如donut般圓形的金屬鏈帶以作裝飾。與此同時，另一個改良版將本是硬朗形態的Puzzle Bag做出柔軟的長方體效果成為Puzzle Hobo Bag，將推出多年後的Puzzle Bag再來多一次設計上的昇華。

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至於另一新作是Goya Puffer Bag，設計理念用上同一原理，在小羊皮內用上鵝毛襯墊將Goya Bag變得如像枕頭般的軟綿綿效果，與Puzzle Hobo Bag可說是有著異曲同工之妙，而這陣子坊間亦看見不少品牌以此設計模式推出的手袋大不乏人，但說到玄門正宗看來還只有LOEWE做得最好，畢竟是來自西班牙的皮革世家，這方面絕對不用懷疑。

記者：何偉雄