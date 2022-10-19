【婆媳關係】身患重病醫生斷言壽命僅餘1年　新抱崩潰：奶奶要求工作到死

▲ 新抱身患重病壽命被告知僅餘1年，卻遭奶奶要求工作到死。

婆媳關係自古以來便十分剔手。台灣有一名新抱便絕望地於網上苦呻自己近日被確診重病，醫生更告知自己可能只剩一年壽命，但家人得知後的反應卻令她大感心寒，當中奶奶更要求她工作到死，從而留下更多家用。女事主唏噓表示，自己20年以來已因婆家債務而不斷工作，家中供車、供樓及孩子學費，均是由自己負擔，先生又不體貼自己，令自己身心俱疲，未來彷彿只有死路一條。

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女事主於《靠北婆婆2.0》表示，與先生相遇於大學時代，並一起念到碩士，不久便決定共組家庭，買了價值僅147港元的婚戒便草草結婚。她又指因與老爺奶奶同住，婚姻的生活一開始便受盡委屈，「每天都要從婆婆胯下經過，原因是婆婆把褲子當成新房門簾」；「摺衣服不小心把自己的衣服放在我先生上面時，就會被揮掉」。

除此之外，她還提及，自己不但每月給奶奶1.2萬，約3千港元家用，又要幫忙還家中的欠債，如「婆婆的負債，先生的學貸車貸，和房貸」，每周還要應付男家親戚的「黐餐」，飲食開銷和清潔打掃全落在自己一人身上，更甚是一旦錢不夠用時，奶奶就要她回娘家拿。她仍記得因擔心家裡的人會沒東西吃，自己「直到預產期當天還在包水餃」。孩子九個月大時，女事主與女兒更試過被奶奶趕出家門。

這樣仰人鼻息的日子如是者過了20多年，女事主慨嘆，自己的身體因長期兼職而五勞七傷，不久前更被醫生宣告患了重病，生命可能只剩一年，豈料奶奶得知後反應，非旦沒有關心，還不准她停止工作，並叮囑事主「要工作到死，不然誰給我生活費。」她不禁苦呻人生真的好累，又指「殺人都能被獲釋，我只是嫁錯人，怎麼就沒有活路呢？」

事件曝光後，不少網民均對事主遭遇寄予同情，又留言鼓勵「妳已經生病了，在僅存的生命裡好好愛自己」，不過，亦有網民責備事主一手造成「雖然這麼說會很傷妳的心，但是你把他們寵出來」、「妳不夠愛自己」，又斥男家「他們都是吸血蟲」。

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責任編輯：羅嘉欣