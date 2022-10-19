【胃潰瘍】男子每日喝1種飲品致胃潰瘍　糞便變黑胃出血現5處傷口【附養8種胃食材】

▲ 男子每日喝1種飲品致胃潰瘍，糞便變黑胃出血現5處傷口。

不良的飲食習慣隨時會引病上身。台灣一名男子因腹痛求醫，照胃鏡後發現胃部有5處潰瘍和糜爛，更有出血的痕跡，醫生詢問下，得知他經常喝1種飲品，估計與胃潰瘍有關。

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在Facebook專頁分享案例，指一名40歲男子因左上腹痛求醫，稱最近糞便呈深黑色。照胃鏡檢查後，發現胃部共五處潰瘍和糜爛，還有曾經出血的痕跡。

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他續指，胃潰瘍5個常見的成因包括：

藥物引起：如非類固醇類消炎止痛藥、阿斯匹靈等

幽門螺旋桿菌感染：有七成的胃潰瘍是因為胃有幽門桿菌長期感染，造成慢性發炎引起。

心情壓力有關：胃酸分泌受到自律神經的調控，自律神經又會受到情緒影響，如果整天鬱鬱寡歡，很容易有胃病。

抽煙：抽煙不會增加胃酸分泌，但是會讓胃黏膜的血液循環變差，喪失自我修復和保護的功能，導致胃潰瘍不易癒合。

飲食不當：長期喝咖啡、茶、酒和柑橘類的飲料、刺激性調味、重口味食物都會傷胃。

錢政弘表示，患者個性開朗，沒有服用藥物，平常飲食清淡，三餐正常，不吃甜食或零食，也不喝咖啡、茶或果汁，檢查亦沒有幽門桿菌。經追問後發現，原來患者每天晚上都會喝一罐可樂。

錢政弘指出，並非不能吃酸性食物，但強調要適量，建議有胃病或胃食道逆流的人士避免吃橘、喝檸檬汁、橙汁等，因這食物和飲品比較「酸」。

根據分析，8種常見的酸性飲品酸鹼值（pH值）如下，數值愈小，酸性愈高：

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錢政弘提到，碳酸飲料加入了大量的甜味劑去掩蓋酸味，又指不常遇到因為喝可樂而胃潰瘍的案例，而該名患者或許有其他原因造成胃潰瘍，但可以確定喝可樂會使胃潰瘍變得更嚴重。

錢政弘亦分享了8種天然養胃食材：

山藥：黏液素有助保護胃黏膜

椰菜：促進消化、修復胃黏膜

白蘿蔔：酵素分解脂肪、促進腸胃蠕動

南瓜：富含維他命A，保護胃腸黏膜

秋葵：黏蛋白及果膠保護胃壁

蓮藕：黏液蛋白健脾止瀉

紅蘿蔔：含維他命A，減少胃酸分泌

馬鈴薯：抑制腸胃發炎，保護胃黏膜

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」。

胃潰瘍或與癌症有關

腸胃肝臟科醫生吳瑞璋曾接受TOPick訪問，指幽門螺旋菌與胃潰瘍的關係密切。另外，有心臟病或曾中風病人、服用亞士匹靈或慢性痛症患者，長期服用消炎藥會容易引起胃潰瘍。其次是有吸煙習慣及生活緊張壓力，都要小心患上胃潰瘍。

至於食辣及酸味食物會否造成胃潰瘍，原來是基於個別情況。他表示，胃部的酸鹼值（pH值）達2，即使是很辣或很酸的食物，不容易浸蝕胃部黏膜而引起胃潰瘍。不過，要視乎患者的飲食習慣，若患者每當發現進食某一種食物後便發生胃痛，好應該避免進食該種食物。

一些癌症及罕有的疾病可導致胃潰瘍。若癌症生長侵蝕可導致潰爛，源頭有可能是胃癌。至於淋巴癌，可會導致胃炎或胃部情況轉變而形成潰瘍。慢性腸炎─克隆氏症，本身足以影響整條消化道，有機會形成胃潰瘍。

控制胃潰瘍方法

吳醫生認為，要控制胃潰瘍，必須找到真兇。如因幽門螺旋菌引起，要使用特效藥；若是因痛症使用消炎藥而致病就可能要轉藥，以減低對胃部的傷害，及長期以胃藥控制其潰瘍的情況。

日常飲食方面，胃潰瘍患者宜以清淡為主。雖然沒有證據顯示定時飲食對胃潰瘍有幫助，但患者戒吃肥膩卻選清淡的食物，可減輕胃部消化的負擔。患者可以少食多餐、定時飲食，有助胃部容易消化。

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責任編輯：羅嘉欣