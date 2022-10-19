【奢華珠寶】劉嘉玲最想擁有這一件CHANEL　夥偉仔遊日前私會《1932》頂級珠寶系列

▲ 嘉玲表示，當中最想擁有的一件作品，是以星星為靈感的Comète Volute頸鏈（圖左）。

在跟老公梁朝偉去日本之前，劉嘉玲接受CHANEL邀請，出席CHANEL於灣仔 The St. Regis Hong Kong 舉辦了《1932》頂級珠寶系列展覽，讓這位美人彷彿回到 1932 年 Gabrielle Chanel 位於巴黎聖奧雷諾街29號的私人宅邸內，回溯光芒的起點，同時於星空下探索 CHANEL 最新《1932》頂級珠寶系列。

劉嘉玲一向眼光獨到的是珠寶飾品資深收藏愛好者，她亦擁有不少珍稀的典藏。被問到收藏心得，她表示：「不同的階段，喜好都有所不同，帶故事性的、設計感或者工藝精緻優雅的珠寶都喜歡，當然要視乎場合衣著而轉換配搭方式。」

當她到達會場，她隨即對眼前所見的裝置大為讚嘆，還急不及待詢問品牌人員細節。藉著《1932》頂級珠寶系列的獨特美態，讓嘉玲展開了一趟超越空間與時間的旅程。站在入口處，是一張由 Gabrielle Chanel 於 1932 年所設計的《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列展覽巨型邀請卡，以黑白印刷搭配無襯線體字型製作而成。

嘉玲表示期待，自己有幸收到品牌是次邀請，瞬間回到90年前，仿如接過一張由 Gabrielle Chanel親自發出的邀請函，穿越到她位於巴黎的私人豪宅門前。步入大廳內，嘉玲的眼眸展露出滿滿的好奇心，不停環顧四週，並不停讚嘆，令她可以即時想像到佩戴著首飾時的完整面貌，有別於其他只放在展示櫃內，冷冰冰的展示方式，讓她更懂品牌一直至臻完美的唯美態度。

在場內漫步的劉嘉玲，一邊欣賞各款珠寶獨特的設計，一邊感受場內神秘浪漫的氛圍，並宛如化作小粉絲般道出：「欣賞過 Gabrielle Chanel的設計，就知道她絶對是一位滿有想法、極具前瞻性的藝術家；90年後的今天回望她的設計，仍然令人驚艷，令我深深佩服她當時身為女性而能夠打破傳統框框的精神！」

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來到今年系列面世90周年，現任珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguéreau將1932年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等3大符號來傳達設計理念，創作出77件珍貴作品；最後，嘉玲飽覽各款璀璨奪目的珠寶首飾後，被頂級珠寶的光芒環繞的她更稱想立刻和丈夫及朋友分享這次獨特的體驗！

記者：黃鑑江