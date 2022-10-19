《正義迴廊》首映禮蘇玉華林海峰撐場　麥沛東首拍電影獲受高度讚賞

▲ （左起）蘇玉華、林海峰、麥沛東、楊偉倫、導演何爵天。

由翁子光監製、何爵天首次執導的港產片《正義迴廊》在昨晚 (10月18日) 於尖沙咀 K11 Art House舉行首映禮。一眾演員包括楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰、葉蘊儀、朱栢謙、莊韻澄、邵仲衡、陳桂芬、黃宇詩、鍾雪瑩、邱萬城、林善、黃華和、張凱娸、梁雍婷、龍小菌 (蔡紫晴)、盤菜 (柯驛誼)、鄧月平、郭慧、劉錫賢等出席，場面盛大。

監製翁子光表示對新晉導演何爵天充滿信心，放手讓他自由發揮！初次執導，已經捨易取難，挑戰一宗轟動全港「大角咀雙屍奇案」為題的故事，更動用超過30名演員，傾力演出。戲中女主角蘇玉華表示：「要支持年輕有為的導演、好劇本、好夥伴！一定要一起去拍好這部戲，希望觀眾支持我們。」

▲ 《正義迴廊》演員大合照。

林海峰憶疫下拍戲

林海峰已有多年未有參與電影演出，回憶在疫情肆虐下，最大的挑戰是全程躲在法庭內進行拍攝，萬一有任何工作人員確診便要立即停工，幸好最後順順利利。



男主角之一楊偉倫表示自己相當緊張：「我們整個團隊、所有人都希望觀眾會喜歡這部電影，因為《正義迴廊》不是一部容易入口的電影，希望觀眾可以細心欣賞。」

▲ 蘇玉華與林海峰首次合作電影。

麥沛東演技獲大讚

另一男主角麥沛東，早前勇奪第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽 (華語)－最佳男演員」，演出備受高度讚賞。

他近日更人氣急升，一口氣接受超過20多個傳媒訪問，極之期待電影正式上映後，有更多觀眾可以入場欣賞，給予更多意見，並預祝《正義迴廊》叫好叫座、票房大賣！



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