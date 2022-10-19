  • 26°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《正義迴廊》首映禮蘇玉華林海峰撐場　麥沛東首拍電影獲受高度讚賞

娛樂 12:47 2022/10/19

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

（左起）蘇玉華、林海峰、麥沛東、楊偉倫、導演何爵天。

由翁子光監製、何爵天首次執導的港產片《正義迴廊》在昨晚 (10月18日) 於尖沙咀 K11 Art House舉行首映禮。一眾演員包括楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰、葉蘊儀、朱栢謙、莊韻澄、邵仲衡、陳桂芬、黃宇詩、鍾雪瑩、邱萬城、林善、黃華和、張凱娸、梁雍婷、龍小菌 (蔡紫晴)、盤菜 (柯驛誼)、鄧月平、郭慧、劉錫賢等出席，場面盛大。

監製翁子光表示對新晉導演何爵天充滿信心，放手讓他自由發揮！初次執導，已經捨易取難，挑戰一宗轟動全港「大角咀雙屍奇案」為題的故事，更動用超過30名演員，傾力演出。戲中女主角蘇玉華表示：「要支持年輕有為的導演、好劇本、好夥伴！一定要一起去拍好這部戲，希望觀眾支持我們。」

《正義迴廊》演員大合照。

林海峰憶疫下拍戲

林海峰已有多年未有參與電影演出，回憶在疫情肆虐下，最大的挑戰是全程躲在法庭內進行拍攝，萬一有任何工作人員確診便要立即停工，幸好最後順順利利。
 
男主角之一楊偉倫表示自己相當緊張：「我們整個團隊、所有人都希望觀眾會喜歡這部電影，因為《正義迴廊》不是一部容易入口的電影，希望觀眾可以細心欣賞。」

蘇玉華與林海峰首次合作電影。

麥沛東演技獲大讚

另一男主角麥沛東，早前勇奪第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽 (華語)－最佳男演員」，演出備受高度讚賞。

他近日更人氣急升，一口氣接受超過20多個傳媒訪問，極之期待電影正式上映後，有更多觀眾可以入場欣賞，給予更多意見，並預祝《正義迴廊》叫好叫座、票房大賣！
 
最新影片推介：宋熙年專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【黑亞當】狄維莊遜首度演DC反英雄　超級英雄大亂鬥
19:44 2022/10/18
【黑亞當】狄維莊遜首度演DC反英雄　超級英雄大亂鬥
【緣路山旮旯】張紋嘉曾介意外界評論　梁雍婷直接跟伴侶表達內心情緒【有片】
12:26 2022/08/03
【緣路山旮旯】張紋嘉曾介意外界評論　梁雍婷直接跟伴侶表達內心情緒【有片】
【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲　岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】
17:00 2022/08/05
【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲　岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】
【緣路山旮旯】岑珈其為導演心水男主角　黃浩然愛住山旮旯：客廳看見天和樹【有片】
19:52 2022/08/19
【緣路山旮旯】岑珈其為導演心水男主角　黃浩然愛住山旮旯：客廳看見天和樹【有片】
【下流社會】陳蕾唱廣告歌增加知名度　曾陷信心危機因父親一句話開竅
18:10 2022/10/17
【下流社會】陳蕾唱廣告歌增加知名度　曾陷信心危機因父親一句話開竅

你可能感興趣

【黑亞當】狄維莊遜首度演DC反英雄　超級英雄大亂鬥
19:44 2022/10/18
【黑亞當】狄維莊遜首度演DC反英雄　超級英雄大亂鬥
【緣路山旮旯】張紋嘉曾介意外界評論　梁雍婷直接跟伴侶表達內心情緒【有片】
12:26 2022/08/03
【緣路山旮旯】張紋嘉曾介意外界評論　梁雍婷直接跟伴侶表達內心情緒【有片】
【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲　岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】
17:00 2022/08/05
【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲　岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】
林海峰 蘇玉華 導演 電影

最高瀏覽

【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
11:31 2022/10/18
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
18:46 2022/10/18
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
【當奴離婚】DJ當奴驚爆與張詠恩離婚5年　Donald指不涉及第三者：今世緣盡
10:51 2022/10/18
【當奴離婚】DJ當奴驚爆與張詠恩離婚5年　Donald指不涉及第三者：今世緣盡