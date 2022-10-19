  • 25°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 14:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【糖果有毒】萬聖節6歲兒子請同學食糖　港媽被家長責備：唔好教壞我個女

育兒經 13:20 2022/10/19

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

有港媽喺討論區呻，指6歲仔請同學仔食糖，竟然被家長點名責備，真係無奈！

萬聖節是小朋友最喜歡的節日之一，因為有得玩又有糖食！不過有港媽抱怨，6歲的兒子因為萬聖節而買了一包糖果返學校請同學們吃，豈料有家長反應極大，更在家長群中點名責備，「唔好教壞我個女！」

最新影片推介：

有港媽昨日在社交平台「香港討論區」發文，主題是「阿仔送糖畀同學仔食，但係對方家長咁講」，港媽表示，因為Halloween 6歲兒子叫她買了一包糖果，讓他帶返學校請同學們食，兒子前日帶了十多顆糖果返學校，趁放學時派給同學們，

阿仔放學返嚟好開心同我分享佢請同學食糖，但係今日喺家長Group見到其中一個媽媽tag我話，唔該唔好請佢個女食零食，佢個女咁大個都未食過零食，唔好教壞佢個女！

港媽有感兒子一番好意，沒想到家長反應咁大，也沒想到家長會不讓小朋友吃零食，她很擔心兒子知道此事會令他不開心，「始終佢都係想同同學仔分享啫！」

貼文一出，即引起網友不同見解，有網友表示過度保護，容易病倒，「過度保護，明知食壞人都好意思分享, 唔適應外界d野。。比社會淘汰就系這類人啦。。而且好容易病，咩都要試，只要唔系過量。。」、「啲怪獸媽咪，點可以喺群組話小朋友家長㗎！」、「個家長又好冇禮貌，咁叫佢管好自己個女」，

不過也有網友指，糖果不是健康食物，不建議樓主分享給小朋友，「明知食壞人都好意思分享，鮑蔘翅肚又唔見你扲D出去同人分享，D垃圾食物，你嫌命長就自己食啦，而家D怪獸家長就系咁」，也有網友質疑該女同學，6歲都未曾吃過零食，「我識得人話唔比細路食零食，連蛋糕都唔比，但比D細路食部隊鍋，一星期最少一次，六歲應該識去七仔叮杯麵。」有網友指家長不讓小朋友食糖，但去幼稚園小學的開放日都係派糖，甚至面試完，老師會俾糖果以作鼓勵，同時也是學待人接物。

點撃下圖，睇更多留言

 

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

 

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【糖果藏針】萬聖節糖果暗藏針頭　美加刺針狂徒屢現全城緝兇
17:56 2021/11/04
【糖果藏針】萬聖節糖果暗藏針頭　美加刺針狂徒屢現全城緝兇
【朱古力】 研究指會議前食黑朱古力能提升反應 白朱古力是無益致肥垃圾糖果
12:53 2022/07/04
【朱古力】 研究指會議前食黑朱古力能提升反應 白朱古力是無益致肥垃圾糖果
【超市大搜查】6種人造色素或損兒童專注力　盤點35款不含邪惡色素日本水果軟糖
20:00 2022/07/22
【超市大搜查】6種人造色素或損兒童專注力　盤點35款不含邪惡色素日本水果軟糖

你可能感興趣

【糖果藏針】萬聖節糖果暗藏針頭　美加刺針狂徒屢現全城緝兇
17:56 2021/11/04
【糖果藏針】萬聖節糖果暗藏針頭　美加刺針狂徒屢現全城緝兇
【朱古力】 研究指會議前食黑朱古力能提升反應 白朱古力是無益致肥垃圾糖果
12:53 2022/07/04
【朱古力】 研究指會議前食黑朱古力能提升反應 白朱古力是無益致肥垃圾糖果
【超市大搜查】6種人造色素或損兒童專注力　盤點35款不含邪惡色素日本水果軟糖
20:00 2022/07/22
【超市大搜查】6種人造色素或損兒童專注力　盤點35款不含邪惡色素日本水果軟糖
爸媽心聲 兒童健康 萬聖節 怪獸家長

最高瀏覽

【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
11:31 2022/10/18
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
18:46 2022/10/18
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲
17:30 2022/10/18
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲