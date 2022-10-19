【糖果有毒】萬聖節6歲兒子請同學食糖　港媽被家長責備：唔好教壞我個女

▲ 有港媽喺討論區呻，指6歲仔請同學仔食糖，竟然被家長點名責備，真係無奈！

萬聖節是小朋友最喜歡的節日之一，因為有得玩又有糖食！不過有港媽抱怨，6歲的兒子因為萬聖節而買了一包糖果返學校請同學們吃，豈料有家長反應極大，更在家長群中點名責備，「唔好教壞我個女！」

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有港媽昨日在社交平台「香港討論區」發文，主題是「阿仔送糖畀同學仔食，但係對方家長咁講」，港媽表示，因為Halloween 6歲兒子叫她買了一包糖果，讓他帶返學校請同學們食，兒子前日帶了十多顆糖果返學校，趁放學時派給同學們，

阿仔放學返嚟好開心同我分享佢請同學食糖，但係今日喺家長Group見到其中一個媽媽tag我話，唔該唔好請佢個女食零食，佢個女咁大個都未食過零食，唔好教壞佢個女！

港媽有感兒子一番好意，沒想到家長反應咁大，也沒想到家長會不讓小朋友吃零食，她很擔心兒子知道此事會令他不開心，「始終佢都係想同同學仔分享啫！」

貼文一出，即引起網友不同見解，有網友表示過度保護，容易病倒，「過度保護，明知食壞人都好意思分享, 唔適應外界d野。。比社會淘汰就系這類人啦。。而且好容易病，咩都要試，只要唔系過量。。」、「啲怪獸媽咪，點可以喺群組話小朋友家長㗎！」、「個家長又好冇禮貌，咁叫佢管好自己個女」，

不過也有網友指，糖果不是健康食物，不建議樓主分享給小朋友，「明知食壞人都好意思分享，鮑蔘翅肚又唔見你扲D出去同人分享，D垃圾食物，你嫌命長就自己食啦，而家D怪獸家長就系咁」，也有網友質疑該女同學，6歲都未曾吃過零食，「我識得人話唔比細路食零食，連蛋糕都唔比，但比D細路食部隊鍋，一星期最少一次，六歲應該識去七仔叮杯麵。」有網友指家長不讓小朋友食糖，但去幼稚園小學的開放日都係派糖，甚至面試完，老師會俾糖果以作鼓勵，同時也是學待人接物。

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責任編輯︰王明芳