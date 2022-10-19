【晚吹戀講嘢】女友揭男友疑酒店「多人運動」　心軟原諒反換更無情傷害

▲ 《晚吹戀講嘢》

ViuTV節目《晚吹戀講嘢》由ERROR成員193（郭嘉駿）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）及鄭伊琪（浩南）主持，昨日播出的第61集以「鹹濕損友搞破壞」為題。

最新一集《晚吹戀講嘢》邀請了現年29歲、任職主播的Eva任嘉賓，分享前度被損友「教壞」的經過。

「兩皇三后」酒店開P

Eva與男方拍拖3年，二人已達同居兼且談婚論嫁的階段，更計劃聖誕節拍攝婚紗相。

當時的男友經營維修汽車生意，熱愛健身，本是個作息定時、上進的陽光男，但因受損友阿強影響而「黑化」。而Eva亦慶幸一次「上天的安排」把她喚醒，離開渣男。

她回憶說：「有次佢話去傾生意應酬，我留喺屋企睇Ipad，突然有張相彈嚟，佢個手機同平板電腦同步。張相係佢去買性玩具，我原本以為自己多心，之後又有多張床照彈出嚟。佢瞓喺床上，有3個好後生嘅女仔，其中兩個壓住個男仔，而佢（前度）就除緊另一個女仔隻襪。」

這張「兩皇三后」酒店開P照，雖然眾人有穿衣服，但女生幾乎走光，畫面充滿「淫亂」感覺。事後對方解釋性玩具是抽獎禮物，而「5P照」其實大家正在玩耍，最後使出最拿手喊功求Eva原諒，更揚言「想搵多啲錢養你」為由，稱要跟阿強學做保險。

▲ Eva多次在平板電腦發現前度「曳曳」的證據。（節目截圖）

阿強專勾義嫂

Eva估計「酒店5P」照片拍攝者為阿強，而他與男友從10多歲已認識。193問到為何認定阿強是損友？Eva指對方曾向她展開追求，撩她一起看日出之餘，又主動要求送她回家：「連阿強嘅女朋友都同我講，鍾意溝有男朋友嘅女仔。」

她將與阿強對話給男友看，對方沒保護自己女友，更直指Eva侮辱其老友：「佢話：『你諗吓你有咩問題』，叫我反省，之後嘭門走人，話唔返嚟瞓......」

聽到「專勾義嫂」癖好，Helen感同身受自爆類似經歷：「以前會同埋男友啲朋友玩，佢朋友趁男友醉咗話唔好跟男友返屋企，跟佢返屋企，其他朋友聽到冇出聲，我勁大聲話：『你溝我呀？』，之後就唔敢再撩我。」

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「手機與平板電腦同步」重演

經歷以上令人嘩然的事情，Eva仍然選擇原諒對方。臨近聖誕節二人和好如初，男友買了一大堆禮物送給她，當以為對方浪子回頭陪女友渡聖誕之際，原來送禮只是為求甩身：「佢仲畀咗封利是我，叫我好好食聖誕晚餐。佢約咗班朋友，因為我嗰時開始抑鬱，唔想出街，最後見到佢喊，我畀佢出去。」

而當晚再次重演手機與平板電腦同步事件，Eva見到前度的Whatsapp封存與一名女生的對話：「呢個女仔係阿強朋友，我之前講明唔同呢個女仔見面、講嘢，我就當之前冇事發生過。」

前度偏約死對頭觸及Eva底線，最後即時執拾行李搬回娘家，狠心講分手，其父更親自致電鬧爆前度，從此就完全消失了。

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